مازندران استان ویژه در گردشگری سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور پیش از ظهر چهارشنبه در کنگره بین المللی و میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران در دانشگاه علوم‌پزشکی بابل اظهار داشت: استان مازندران با توجه به موقعیت خاص اقلیمی و جغرافیایی خود و با شاخصه‌های طبیعی متمایز در میان استان‌های کشور از جمله آب و هوای بسیار مطبوع در فصل بهار و تابستان و داشتن آب‌های معدنی گرم و سرد، طبیعت بکر و جذاب و محیطی آرام از نظر فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از استان‌های ویژه در گردشگری سلامت محسوب می‌شود.

حسینی پور با اشاره به اینکه گردشگری سلامت از جمله حوزه‌هایی است که در این استان دارای اولویت است، بیان داشت: توسعه این حوزه از گردشگری آن طور که باید و شاید تا به حال مورد توجه نهادهای متولی امر قرار نگرفته است و امیدواریم که درحال حاضر که دو شهر این استان به عنوان شهر سلامت معرفی شده است بتوانیم کارهای مؤثری انجام دهیم.

وی تصریح کرد: نتایج نشان داده است که با توجه به پتانسیل‌های موجود و موقعیت بسیار مناسب مازندران و همچنین پزشکان حاذقی چون پرفسور کتابچی که در توانایی بی مثال و در ادب و انسانیت بی‌مانند است و توانسته اند شاگردان بسیاری تربیت کنند، این استان را به قطب گردشگری درمانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی تبدیل کند.

استاندار مازندران ادامه داد: خوشحال هستیم که در استانی زندگی می‌کنیم که خیرین سلامتی چون این استاد فرزانه‌ای مانند دکتر کتابچی به عنوان پژوهشگر برتر کشور در آن زندگی می‌کنند که خویش پیگیر درمان بیماران بوده و هیچ گاه وضعیت مالی بیماران باعث نشده است که از درمان بازبماند.

وی در پایان سخنانش با اشاره به نقش مؤثر جامعه پزشکی در دفاع مقدس گفت: اگر زحمات این قشر در دفاع مقدس نبود بسترهای لازم برای پیروزی امکان پذیر نبود.