به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای، محمد شهنواز از خوانندگانی که با درخشش در فصل سوم برنامه «عصر جدید» تواناییهای خود را در عرصه موسیقی نشان داد، به زودی فصل جدید فعالیتهای رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
محمد شهنواز پس از حضور در «عصر جدید» آثاری را در صفحات شخصی خود منتشر کرد و در ادامه روند فعالیتهای خود، حالا با اخذ مجوز رسمی فعالیتهایش، از اوایل هفته آینده آثار رسمی این خواننده منتشر خواهند شد.
وی که در زمینه تدریس آواز ایرانی فعال است در تلاش است با استفاده از این تجربه، روندی درست را در فعالیتهای حرفهایاش داشته باشد.
این خواننده همکاریهایی را بهروز صفاریان، معین راهبر، مسعود جهانی و چند موزیسین شاخص معاصر داشته و آثارش از اوایل هفته آینده منتشر خواهند شد.
فصل جدید فعالیتهای این خواننده قرار است به برگزاری کنسرت در اواخر امسال ختم شود که اخبار آن به زودی از سوی رسانهها منتشر خواهد شد.
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