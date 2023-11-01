پیمان سپاری فرش دستباف لغو شد/ ابلاغ میزان قیمت و ارزش مواد اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن، موضوع بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: بر اساس تصمیمات متخذه در یکصد و هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مندرج در ابلاغیه شماره ۲۵۰۳/۱/۱۰/ ص مورخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ با موضوع بررسی مشکل رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف، جدول میزان قیمت و ارزش مواد اولیه فرش دستباف با توجه به تقسیم بندی انجام شده از انواع فرش‌های دستباف صادراتی، ذیل ردیف‌های تعرفه‌ای کدهای اچ اس این حوزه، با نظر دستگاه متولی تخصصی در حوزه فرش دستباف ایران (مرکز ملی فرش و صنایع خلاق) به شرح زیر اعلام می‌شود: