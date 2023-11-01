به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند امروز چهارشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه دو کلاسه سراب «صندل» شهرستان سلسله، اظهار داشت: امروز علاوه بر مدرسه دو کلاسه سراب «صندل»، مدرسه دو کلاسه سراب «شهباز» و مدرسه دو کلاسه «کشورزه سفلی» افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: مدرسه سراب «صندل» با زیر بنای ۷۵ متر، مدرسه سراب «شهناز» با زیر بنای ۶۵ و اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح شد، همچنین مدرسه دو کلاسه «کشورزه سفلی» با مساحت ۷۵ مترمربع و اعتبار یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اینکه در شهرستان سلسله ۹ پروژه در قالب طرح شهید «پناهی» در دستور کار قرار گرفت، گفت: تاکنون پنج پروژه طرح شهید «پناهی» در شهرستان سلسله افتتاح و چهار مدرسه دیگر که پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۷۰ درصد است، ظرف یک ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

بهاروند، گفت: سلسله اولین شهرستانی است که طرح شهید «پناهی» در آن به طور کامل تا یک ماه دیگر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری ما تکمیل ۱۷۰ کلاس درس در مهرماه سال جاری بود، اظهار کرد: اما با کار جهادی همکاران و باتوجه‌به اوج محرومیت ۱۷۰ کلاس درس را به ۲۸۲ کلاس یعنی ۶۶ درصد بیشتر از برنامه تعیین شده افزایش دادیم.