نحوه ارائه بلیط اینترنتی هواپیما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در گذشته فقط یک روش خرید بلیط وجود داشت و برای خرید بلیط هواپیما به فرودگاه مراجعه میکردند. وقت و زمان بسیاری را برای این کار صرف میکردند تا بتوانند با موفقیت برای خود و یا دیگران بلیط تهیه کنند. پس از گذشت از این دوره، با تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی یا همان آژانسهای مسافرتی کمی کار برای مسافران راحتتر شد. مسافران با پرداخت پورسانت و حق زحمت مسئول دفتر، راحتتر بلیط هواپیمای خود را تهیه میکردند. تا اینکه بعد از مدتی استارتاپ ها به سرمایه گذاری بر روی خدمات سفر روی آوردند. به این صورت که آنها با ادغام سفر و صنعت وب امکان خرید اینترنتی بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس را فراهم کردند تا دیگر نیازی به صرف هزینه بیشتر و اتلاف وقت نباشد. در این مطلب قصد داریم نحوه ارائه بلیط هواپیما به صورت اینترنتی را بررسی کنیم تا شما دیگر مشکلی در خرید اینترنتی بلیط هواپیما نداشته باشید.
معرفی سایتهای خدمات سفر
پس از توسعه اینترنت در ایران شرکتهای زیادی برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدام کردند. شرکتهایی نظر قاصدک ۲۴ اول با فروش بلیط هواپیما کار خود را شروع کردند و با گذشت زمان و استقبال مسافران خدمات بلیط قطار و اتوبوس و سایر خدمات مسافرتی را نیز به خدمات اینترنتی سفر اضافه کردند. خدمات این سایت در حال حاضر بسیار گسترش پیدا کرده تا جایی که رزرو هتل، بلیط هواپیما داخلی و خارجی و حتی خرید بیمه مسافرتی و خدمات ویزا و همچنین اطلاعات مهم سفر برای مسافرت را در مجلههای گردشگری برای مخاطبان خود جمع آوری کردهاند.
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نحوه ارائه بلیط هواپیما
مهمترین مسئله در انتخاب و ارائه بلیط چارتر هواپیما، مشخص شدن شرایط خود شما است. شما باید قبل از انتخاب پرواز، مشخص کنید که قصد خرید بلیط یکطرفه یا دو طرفه را دارید. همچنین تعداد مسافران، تاریخ سفر و مقصد مورد نظر را نیز باید مشخص کنید. با انتخاب این موارد، سایت قاصدک ۲۴ لیستی از انواع بلیطها را برای مشاهده شما نمایش خواهد داد. با توجه به نوع بلیط، کلاس پروازی، زمان پرواز و … که همگی تأثیر مستقیمی بر روی قیمت بلیط خواهند داشت؛ میتوانید مناسبترین بلیط را برای خرید از سایت انتخاب کنید.
ویژگیهای خرید اینترنتی بلیط هواپیما
مهمتربن ویژگی که خرید اینترنتی بلیطها دارد؛ این است که شما میتوانید بلیط را برای فرد دیگری نیز خریداری نمائید. زمانی که در مرحله ارائه بلیط از طرف سایت هستید؛ یکی از آنها را انتخاب کرده تا به قسمت مشخصات مسافر هدایت شوید. در این قسمت اگر قبلاً از سایت بلیط خریداری کرده باشید؛ میتوانید استفاده از اطلاعات مسافر قبلی را تیک بزنید تا اطلاعات وارد شود. در غیر این صورت میتوانید اطلاعات هر کسی را که بلیط میخواهد را وارد کنید.
خرید اینترنتی بلیط از سایت قاصدک ۲۴
ویژگیهای خرید اینترنتی از سایت قاصدک ۲۴
با اینکه در حال حاضر سایتهای مختلفی برای خرید اینترنتی بلیط هواپیما وجود دارد؛ اما کمتر سایتی را میتوان یافت که با استخدام نیروهای کاربلد و متخصص، طراحی و بهینهسازی وبسایت را به گونهای انجام دهند تا مشتری در کوتاهترین زمان ممکن، خرید خود را انجام داده و به سرعت خرید مشتری اهمیت قائل شود. این شرکت با طراحی دقیق و بروزرسانی های متعدد به نقطهای رسیده است که هر فرد در زمان کمتر از ۱۰ دقیقه میتواند بلیط سفر خود را تهیه کرده و راهی سفر شود. اطلاعات دقیقی که در این سایت ارائه میشود؛ بسیار حائز اهیمت است و باعث امنیت خاطر مشتریان میشود.
راهنمای خرید آنلاین بلیط هواپیما
جمع بندی
در میان انواع روشهای خرید بلیط هواپیما، اکثر مسافران روش خرید اینترنتی هواپیما از سایتهای معتبر فروش بلیط را انتخاب میکنند. صرفه جویی در اتلاف وقت و هزینه کمتر بلیط دو مورد از مهمترین مزایای خرید آنلاین بلیط محسوب میشود. اگر شما هم قصد سفر دارید؛ میتوانید از سایتهای معتبر خرید بلیط هواپیما همچون قاصدک ۲۴، کاملترین خدمات سفر را به صورت آنلاین دریافت کنید.
سوالات متداول در مورد نحوه ارائه بلیط اینترنتی هواپیما
شرایط خرید آنلاین بلیط هواپیما چیست؟ دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت، در اختیار داشتن مشخصات کارت بانکی در یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب به همراه رمز دوم آن. بلیت خریداری شده بلافاصله قابل دانلود است و به آدرس ایمیل شما که هنگام خرید بلیط وارد کردهاید نیز ارسال میشود.
بهترین زمان خرید بلیط هواپیما چه موقعی است؟ انتخاب بهترین زمان خرید بلیط پرواز داخلی و خارجی به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال اگر در ایام پرتردد مانند اعیاد سفر میکنید؛ بهتر است بلیط خود را از دو ماه قبل تهیه کنید. در مقابل اگر عجلهای ندارید و روزهای عادی را انتخاب کردهاید؛ میتوانید تا یک هفته مانده به تاریخ سفر صبر کنید و منتظر ارائه بلیطهای چارتری با قیمت ارزانتر باشید.
آیا هزینه بلیطهای کودکان و بزرگسالان با هم فرق دارد؟ بله؛ در بلیطهای چارتری قیمت بلیط برای نوزاد (زیر ۲ سال) که احتیاج به صندلی ندارد؛ متفاوت است و بالاتر از ۲ سال بزرگسال محسوب میشود. در صورتی که در بلیطهای سیستمی ۳ نرخ وجود دارد و قیمت بلیط برای نوزاد (زیر ۲ سال)، کودک (۲ تا ۱۲ سال) و بزرگسال (بالای ۱۲ سال) متفاوت است.
آیا پس از تهیه بلیط هواپیما نام مسافر را میتوان تغییر داد؟ این موضوع بستگی به نوع بلیط شما دارد. در بلیط هواپیما سیستمی امکان تغییر نام و نام خانوادگی وجود ندارد و در صورت چنین درخواستی باید بلیط قبلی لغو شود و بلیط جدیدی صادر شود؛ اما در بلیطهای چارتر این درخواست طبق قو
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