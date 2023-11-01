مشکل متقاضیان مسکن در بیرجند حل می شود/ الحاق اراضی به شهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از مسائلی که بسیاری از مردم درگیر آن بوده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده که تقریباً بعد از گذشت دو سال از دولت سیزدهم شامل حال بسیاری از خانواده‌ها می‌شود و بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود ساخته است.

علیرضا عباس زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در خصوص این موضوع در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک ضرورت مهم و حیاتی برای کشور بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور که متصور بوده این قانون لازم و ضروری در این مقطع بوده که همه مردم را توجه و هشدار به یک نکته بسیار مهم و اساسی بدهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بحث جمعیت بین همه جوامع جزو مهم‌ترین بحث‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای است، گفت: استحکام و اقتدار هر جامعه‌ای به زیرساخت جمعیت آن و باز تولید جمعیت در پراکندگی و مؤلفه‌های جمعیت در عرصه جغرافیایی ملت تعریف می‌شود.

عباس زاده بیان داشت: بدون جمعیت و نیروی انسانی صحبت از توان علمی، ظرفیت‌های مادی و معنوی برای یک کشور و دستیابی به توسعه و پیشرفت بی معنا است.

وی ادامه داد: اهمیت جمعیت در حوزه اقتدار ملی، مدیریت اجتماع و جامعه جزو مباحث کلیدی است.

ایران قوی با جمعیت جوان و پویا

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: امروز وقتی صحبت از ایران قوی می‌کنیم، فکر آن بدون جمعیت پویا و بالنده معنی ندارد.

عباس زاده با بیان اینکه بحثی که در مورد جوانی جمعیت مطرح می‌شود و خطری که به عنوان خطر کمی جمعیت و پیر شدن جمعیت مطرح بوده اصلاً هویت و اصل و بنیان ما را نشانه می‌گیرد، بیان داشت: اگر ایران قوی و پویا و قدرتمند می‌خواهیم بدون وجود جمعیت مولد و جوان و پویان معنا ندارد بنابراین بسیار این نکته مهم بوده و در سال‌های اخیر بحث‌های مختلفی بر ضرورت این امر مطرح شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند که راهکار قانونی و عملی کشور برای تحقق این هدف مهم باز شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر چه در این قانون نکاتی نیاز به اصلاح و بروز رسانی دارد و در اجرای قانون این کنترل‌ها باید انجام گیرد اما اصل این کار که بالاخره قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب و با قوت در حال اجرا بوده نکته بسیار امیدبخشی برای برون رفت از مسئله پیری جمعیت است.

عباس زاده تصریح کرد: شعار «ایران جوان بمان» که در حال حاضر در ذهن‌ها وجود دارد و امیداست تکرار عملی شده و شاهد رشد نرخ فرزندآوری، افزایش بعد خانوار در خانواده‌های ایرانی مانند گذشته باشیم تا هم بتوانیم از هویت ملی و دینی خود دفاع و هم برای ساخت یک کشور قوی و قدرتمند آماده شویم است.

وی گفت: در قانون جوانی جمعیت یکی از بخش‌های مهمی که به عنوان مشوق فرزندآوری و حمایت از خانواده دیده شده بحث تحویل زمین است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این امر به خاطر این بوده که مسئله مسکن خانوارها به عنوان موضوع اولویت دار در مدیریت خانواده حل شود.

عباس زاده با اشاره به اینکه بخش اعظمی از هزینه‌های خانوارها مربوط به هزینه مسکن است، بیان کرد: وقتی جمعیتی نباشد ایران، هویت و اقتداری و اجتماعی ایجاد نمی‌شود و اگر سرپناهی نباشد خانواده‌ای نیست بنابراین اگر بخواهیم از خانواده حمایت و فرزندآوری را گسترش دهیم نیازمند ایجاد این سرپناهیم.

وی اضافه کرد: تأمین سرپناه برای خانوارها مهم‌ترین دغدغه خانوارها برای سر پا نگه داشتن خانواده‌ها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن برای رفع دغدغه و تأمین نیاز مسکن خانواده‌های ایرانی در دولت سیزدهم پیش بینی شد، تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در سراسر کشور با سرعت در حال انجام بوده و در استان نیز در حال اجرا است.

عباس زاده متذکر شد: در کنار طرح نهضت ملی مسکن در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شد به خانواده‌های سه فرزند و بیشتر یک زمین و خانه مسکونی داده شود.

۶ هزار متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت

وی با بیان اینکه در دو مرحله در استان واگذاری‌ها انجام گرفته است، افزود: خانوارهایی که منزل مسکونی دارند این واحد به عنوان واحد تشویقی یا زمین تحویل آنها شده و سرمایه‌ای برای تشویق فرزندآوری و تأمین هزینه‌های خانوار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: در خانوارهایی که از طرح ملی مسکن استفاده می‌کنند البته الان شرایط برای واگذاری در هر دو مرحله وجود ندارد ولی قانون منع صریح نداشته البته باید زمین به اندازه کافی برای تحویل به خانواده‌ها تأمین شود.

عباس زاده با اشاره به اینکه خانوارهایی که سه فرزند و بیشتر داشته باشند یعنی فرزند سومشان بعد از آبان ۱۴۰۰ یعنی از زمان تصویب این قانون به دنیا آمده، مشمول این قانون شده و این حمایت و تشویق برایشان در نظر گرفته شده و قطعه زمینی به آنها واگذار می‌شود، بیان کرد: در استان تاکنون حدود ۱۱ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶ هزار نفر واجد شرایط واگذاری شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین از این تعداد بیش از ۵ هزار و ۲۷۰ واحد واگذار شده و بقیه در دست واگذاری است.

الحاق اراضی به شهر بیرجند تا یک ماه آینده

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی عمده عدم واگذاری‌ها را مربوط به شهر بیرجند دانست و گفت: به دلیل اینکه در این شهر منتظر الحاق اراضی ملی و دولتی به شهر بودیم تا واگذاری‌ها صورت گیرد که خوشبختانه در هفته گذشته در شواری عالی شهرسازی و معماری مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید و الان مشاور در حال برداشت اراضی بوده و امیداست حداکثر ظرف یک ماه آینده طرح تفکیکی آماده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد تا واگذاری‌ها در شهر بیرجند هم آغاز شود.

عباس زاده یادآور شد: عمده الحاقات شهر بیرجند در اراضی پادگان ۰۴ سابق و منطقه کنار زعفرانیه و در امتداد واگذاری طرح‌های نهضت ملی مسکن در این منطقه خواهد بود.

وی اضافه کرد: قانون جوانی جمعیت و قانون نهضت ملی مسکن که زمین‌ها را واگذار می‌کنیم هزینه آماده سازی اراضی برعهده متقاضیان بوده و آنچه که مرسوم شده ۴۰ میلیون تومان اولیه که در این طرح متقاضیان پرداخت می‌کنند مربوط به پیش پرداخت هزینه آماده سازی است

عباس زاده با بیان اینکه اگر در بیرجند برای ورود ۸۰ میلیون تومان از متقاضیان گرفته شده، ۴۰ میلیون تومان برای آماده سازی و ۴۰ میلیون تومان قسط اول سهم آورده متقاضی برای آزادسازی سهم بانک است، تصریح کرد: اینها برای واحدهایی بوده که برای طبقاتی در بیرجند ساخته می‌شود.

وی اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت کسانی که مشمول این قانون می‌شوند و دارای سه فرزند باشند یک قطعه زمین بدون در نظر گرفتن وضعیت فرم ج آنها واگذار می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: کسانی که از طرح قانون جوانی جمعیت زمین دریافت می‌کنند و سه فرزندی هستند باید هزینه آماده سازی را به قیمت کارشناسی روز که تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان محاسبه شده را پرداخت کنند.

عباس زاده ادامه داد: این مبلغ باید طی دو سال آینده در قالب یک قسط هشت ساله ماهانه به میزان بیش از یک میلیون تومان به عنوان سهم آماده سازی توسط سه فرزندی‌ها پرداخت شود.

باز شدن ظرفیت انبوه سازی

وی بیان داشت: قانون برای چهار فرزندی‌ها این هزینه را معاف کرده و باید دولت آن را پرداخت کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: واگذاری زمین در همه شهرهای استان این قابلیت اعمال دارد و در هیچ شهری و نقطه‌ای از استان حتی در روستاها محدودیتی برای واگذاری نداریم و تمام افرادی که مشمول این قانون شوند به سرعت معرفی و زمین به آنها واگذار می‌شود.

عباس زاده ادامه داد: در بحث ملی مسکن هم واگذاری‌ها به سرعت در حال انجام است.

وی متذکر شد: آنچه که باید صورت گیرد مربوط به شهر بیرجند بوده که امیداست با الحاقات جدید انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در بیرجند کسانی که مشمول طرح قانون جوانی جمعیت و طرح ملی مسکن هستند و افرادی که نمی‌توانند به هر طریقی واحدهای طبقاتی را در شهر بیرجند متقاضی باشند چون نحوه ساخت آن به صورت انبوه سازی بوده و یا تعاونی‌هایی که باید بسازند اینجا وقتی مشارکت می‌شود الزامی برای تأمین هزینه‌های ساخت دارند که در واحدهای ویلایی ندارند، در مرحله اول در سایت زعفرانیه ۴ هزار واحد پیشنهاد شد اما ۲ هزار نفر استقبال کردند و البته بسیاری از افراد پشت خط ثبت نام هستند.

عباس زاده اضافه کرد: به زودی ظرف یکی دو هفته آینده با مصوبه شورای مسکن استان هم ظرفیت جدید انبوه سازی در بیرجند را باز خواهیم کرد و مردم می‌توانند ثبت نام کنند و هم در چند تا از روستاهای اطراف شهر بیرجند این امکان فراهم شده که اگر کسی نخواهد در بیرجند به صورت طبقاتی زمین تحویل بگیرد در این روستاها امکان واگذاری زمین ویلایی برای آنها محیا است.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری زمین به صورت ویلایی در شهر خوسف برای متقاضیان شهر بیرجند نیز قبلاً اعلام شده و این سه حالت را می‌توانند متقاضیان مورد تأیید شده شهر بیرجند انتخاب کنند.