ستاد ویژه رسیدگی به پرونده های جوانی جمعیت تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه‌شنبه در چهارمین جلسه شورای مسکن با بیان اینکه خراسان جنوبی از استان های پیشرو و موفق در بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، افزود: واحدهای مسکونی این طرح در همه شهرها بجز بیرجند به صورت ویلایی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه الحاق اراضی چندین هکتاری به منظور اجرای واحدها در قالب ویلایی، هزینه اجرای خدمات زیربنایی را افزایش داده است، افزود: تعیین تکلیف سریع تر سایت های نهضت ملی مسکن جهت ارائه خدمات شهری به ساکنان مورد تأکید است.

هاشمی بیان کرد: از مجموع ۲۶ هزار مورد ثبت نام صورت گرفته در بحث جوانی جمعیت، برای ۱۱ هزار متقاضی، زمین تحویل شده و مابقی در دست اقدام است.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه های اجرایی باید راه و شهرسازی را در تحقق طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت تقویت و همراهی کنند، گفت: به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف پرونده های جوانی جمعیت و زمان بندی انجام کار، لازم است ستادی ویژه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه احیای بافت های فرسوده و قدیمی گامی مؤثر در زیباسازی فضای شهری است، افزود: ورود جدی حوزه های متولی به موضوع حصارکشی و تسطیح واحدهای تخریب شده بلاتکلیف در بافت فرسوده بیرجند مورد توجه ویژه قرار گیرد.