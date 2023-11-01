اعلام زمان و مکان راهپیمایی ۱۳ آبان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف به شرح زیر در مناطق استان برگزار می‌شود:

۱– ساری: ساعت ۱۰ صبح، از میدان شهید قاسمی، به سمت چهار راه ابن شهر آشوب، خیابان شیخ طبرسی، به سمت بوستان ولایت ساری، با سخنرانی حجت‌الاسلام تویسرکانی نماینده ولی فقیه در نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۲– قائم شهر: از حسینیه عاشقان ثارالله تا میدان آیت‌الله طالقانی - ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی آیت‌الله معلمی امام جمعه قائمشهر

۳– بابل: از میدان ولایت تا مقابل اداره کل مخابرات ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی عزیزاده گرجی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

۴– نکا: ازمقابل آموزش و پرورش شهرستان نکا به سمت مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح، با سخنرانی رمضانی فرماندار شهرستان نکا

۵- آمل: از میدان قائم تا امامزاده ابراهیم (ع)، ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام یعقوبیان امام جمعه

۶– بهشهر: از چهار راه استقلال به سمت پارک ملت ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام جباری امام جمعه

۷- گلوگاه: از میدان ۲۲ بهمن به سمت مصلای جمعه، با سخنرانی حجت‌الاسلام میراحمدی امام جمعه گلوگاه

۸– جویبار: از میدان امام، به سمت گلزارشهدای گمنام (خوشنام) ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی آیت‌الله نادعلی‌زاده امام جمعه

۹- بابلسر: از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیت المقدس ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام قلی‌پور امام جمعه

۱۰– فریدونکنار: از مقابل گلزار شهدای مسجد امام سجاد (ع) به سمت مصلای قدس، ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام تقی پور امام جمعه فریدونکنار

۱۱– محمودآباد: از اداره تبلیغات اسلامی، خیابان امام خمینی (ره)، پارکینگ سمت سه راه مرکز شهر، ساعت ۹:۳۰ صبح. ۱۲– نور: از میدان امام خمینی (رحمت الله علیه) تا مصلای الغدیر ساعت ۹ صبح، با سخنرانی پولادی فرماندارشهرستان نور

۱۳- نوشهر: محل تجمع اولیه از مسجد جامع شهرستان نوشهر به سمت خیابان الغدیر سپس میدان آزادی و خیابان انقلاب و چهارراه انقلاب و نیز محل تجمع نهایی مسجد جامع نوشهر ساعت ۱۰ صبح

۱۴– چالوس: از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی چالوس تا مصلای بقیه‌الله الاعظم، اجتماع پایانی داخل مصلای ساعت ۹:۳۰ صبح

۱۵– عباس‌آباد: تجمع اولیه مصلای جمعه عباس‌آباد، خیابان شهدا و تجمع نهایی مدرسه معراج، ساعت ۹:۳۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه

۱۶– تنکابن: از میدان شهید شیرودی تا میدان امام (ره) ساعت ۹:۳۰ صبح. ۱۷- رامسر: از شهرداری رامسر به سمت مصلای حضرت جواد الائمه ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی سلیمانی مسؤول سیاسی و استاد دانشگاه امام حسین (ع)

۱۸– میاندورود: از شهرداری سورک به سوی میدان امام حسین (ع) ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی سیدعلی سلیلی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران

۱۹- کلاردشت: از میدان معلم به سمت بریدگی اول بلوار امام خمینی و بالعکس، با سخنرانی حجت‌الاسلام غفاری امام جمعه شهرستان کلاردشت

۲۰– سوادکوه شمالی: از مسجد مسجد جامع به طرف یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۰ صبح. ۲۱- سیمرغ: میدان شهید کشوری _ خیابان حضرت امام (ره) تا سالن ورزشی شهید کشوری ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ

۲۲- زیرآب: ساعت ۱۰ از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا آستانه امامزاده عبدالحق، باسخنرانی حجت‌الاسلام محمدزمان رضایی امام جمعه

۲۳-پ ل‌سفید: ساعت ۱۰ صبح، مسجد جامع، فرمانداری، سه راه شرکت نفت، مسجد جامع، با سخنرانی جانبازی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سوادکوه

۲۴- سرخرود: ازمقابل بخشداری به سمت خیابان بهار، مصلا و مهذیه سرخرود، ساعت ۱۰ صبح. ۲۵- هچیرود: از مرکز شهر به سمت شهرداری، محل تجمع پایانی خیابان شورا ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام صالح امام جمعه هچیرود.

۲۶- مرزن‌اباد: ازمقابل اداره آموزش وپرورش بسمت مسجد المهدی ساعت حرکت: ۹:۳۰، با سخنرانی حجت‌الاسلام اسفندیاری معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان چالوس

۲۷- صلاح‌الدین‌کلا: ازجلوی پاسگاه سی‌سنگام به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح

۲۸- پول: از جلوی بخشداری به طرف مسجدامام حسن (ع)، ساعت ۱۰ صبح

۲۹- کجور: از دبیرستان آیت‌الله خامنه‌ای تا مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح

۳۰- هادی‌شهر: از سه راه میر بازار تا مقابل بخشداری ساعت ۱۰ صبح، در صورت بارندگی تجمع در سالن مرحوم توسلی هادی‌شهر، باسخنرانی حجت الاسلام آزادی کناری امام جمعه

۳۱- لاریجان: از پمپ بنزین وانا تا پل وانا ساعت ۱۰:۳۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام شکری امام جمعه امام جمعه لاریجان

۳۲- بخش امامزاده عبدالله: امامزاده عبدالله مسیر راهپیمایی از شهرداری تا حرم مطهر امامزاده عبدالله آمل، ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی داغمه‌چی فرمانده سپاه آمل. ۳۳- سلمان‌شهر: تجمع اولیه مسجد جامع شهر، تا شهرداری و تجمع نهایی مدرسه راهنمایی شهید قدوسی ساعت ۹:۳۰، باسخنرانی حجت‌الاسلام زمانی امام جمعه سلمان‌شهر.

۳۴- کلارآباد: از میدان شهید سلیمانی، خیابان شهید بهشتی تجمع نهایی دبیرستان شهید قاضی ساعت ۹:۳۰، باسخنرانی حجت‌الاسلام ملکی امام جمعه کلارآباد.

۳۵- بهنمیر: از مقابل آموزش و پرورش به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی جعفری عضو بسیج دانشجویی استان. ۳۶- بخش دودانگه: از مقابل بخشداری شهر فریم به سمت اداره آموزش و پرورش منطقه دودانگه، ساعت ۱۰ صبح

۳۷- کیاسر: از میدان معلم به سمت بلوار امام رضا (ع) خیابان شاهد محل تجمع دبستان شهید خانگاه، ساعت ۱۰ صبح.

۳۸- نشتارود: از شهرداری نشتارود به سمت مصلای جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام جوادی مقدم رئیس حوزه علمیه شهید مطهری تنکابن

۳۹- بخش رودپی شمالی (شهرفرح آباد): از مقابل بخشداری سابق رودپی شمالی تا مجموعه فرهنگی تاریخی شاه عباس صفوی، ساعت ۹:۳۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام مهدوی سیرت امام جمعه

۴۰- شهر امیرکلا: از میدان انقلاب به سمت مزار شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام انتظاری مسؤول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان.

۴۱- بخش گتاب: از بخشداری به سمت میدان شهدا، ساعت ۱۰:۳۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام پور رمضان «امام‌جمعه شهر گتاب»

۴۲- بخش لاله‌آباد: از شهرداری زرگر شهر به سمت گلزار شهدای گمنام (کارون)

۴۳- بخش بندپی شرقی: از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام الدین، ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام عابدی امام جمعه شهر

۴۴- بخش بندپی غربی: از آموزش و پرورش به سمت حوزه مقاومت بسیج، ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام قادی امام جمعه شهر

۴۵- بخش بابل‌کنار: از بخشداری به سمت مصلای جمعه شهر، ساعت ۹:۳۰ صبح، باسخنرانی حجت‌الاسلام رزاقی امام جمعه بابل‌کنار

۴۶- شهر آستانه‌سرا (بخش دهفری، فریدونکنار) از مقابل حوزه بسیج سیدالشهدا به سمت امامزاده قاسم (ع) ساعت ۱۰ صبح، باسخنرانی ابراهیم‌نژاد گرجی فرماندار شهرستان فریدونکنار

۴۷- بخش دابودشت و دشت‌سر آمل: مسیر راهپیمایی از پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلای، با سخنرانی سردار احمد کوهستانی

۴۸- منطقه بالاتجن قائمشهر: روستای قراخیل - ساعت ۱۰ صبح از مسجد فاطمیه تا میدان شهدا.