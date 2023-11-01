اعطای پروانه استاندارد بنزین به پالایشگاه یک رویداد ملی است

به‌گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرنظامی عصر چهارشنبه در آئین اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد بنزین به پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند اظهار داشت: شعار محوری دولت سیزدهم توجه به مسائل زیست محیطی است و در ماده ۱۸ قانون هوای پاک مقرر شد وزرات نفت باید در بازه زمانی سه ساله نسبت به استاندارد سازی فرآورده‌های نفتی اقدام کند.

وی با بیان اینکه محصول بنزین شرکت پالایشگاه نفت شازند تاکنون ایراد بحرانی نداشته، افزود: این واحد تولیدی بدون داشتن پروانه استاندارد، به تولیدات خود ادامه داد و با توجه به اتمام مهلت قانونی، چندین مورد نمونه برداری انجام و استاندارد محصولات تولیدی شرکت اثبات شد و به عنوان نخستین شرکت پالایشگاهی کشور پروانه علامت استاندارد دریافت کرد.



میرنظامی گفت: براساس قانون تقویت و توسعه استاندارد دستگاه‌ها باید در ارتباط با مجوز صادر شده پاسخگو باشند.