برگزاری نشست بررسی وضعیت جنگ غزه ازدیدگاه حقوق بین الملل در تبریز

سرهنگ پاسدار محمد جواد عقلمندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: این جنایت تأسف‌بار در حالی رقم خورد که کشورهای به اصطلاح حامی حقوق بشر، چشمانشان را عامدانه بر روی فجایع این روزهای مردم مظلوم فلسطین بسته‌اند و بی‌رحمانه از جبهه کفر حمایت می‌کنند.

وی افزود: سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نشست علمی تخصصی با موضوع بررسی وضعیت جنگ در غزه از دیدگاه حقوق بین الملل را برگزار کند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان آذربایجان شرقی در ادامه خاطر نشان کرد: این نشست علمی و تخصصی با سخنرانی دکتر احسان جاوید، استادیار دانشگاه آزاد مراغه با موضوع مخاصمه غزه از دیدگاه حقوق بین الملل بشردوستانه, دکتر غلامرضا حاجی نوری، استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز با موضوع ماهیت رفتار حماس در مخاصمه اخیر (۲۰۲۳) غزه برگزار می‌شود.

عقلمندی ادامه داد: همچنین دکتر جواد علی پور، استادیار روابط بین الملل دانشگاه تبریز با موضوع جایگاه دفاع مشروع در روابط بین الملل از دیگر سخنرانان این نشست علمی تخصصی خواهد بود.

وی در ادامه به زمان برگزاری این نشست نیز اشاره کرد و افزود: این نشست روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن دکتر کاتوزیان دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان آذربایجان شرقی در پایان گفت: در این نشست ابعاد حقوقی کشت و کشتار مردم غیرنظامی در غزه و تأثیر مصوبه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر آتش‌بس بشردوستانه فوری و توقف خصومت‌ها در غزه و وارونه جلوه دادن واقعیات غزه توسط خبرنگاران غربی به ویژه اسرائیلی‌ها بررسی می‌شود.