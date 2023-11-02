بازار مرغ خوزستان از ثبات قابل قبولی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با تجلیل از استقامت مردم مظلوم غزه، تداوم جنایات جنگی رژیم غاصب صهیونیستی را نشانه ضعف و استیصال آن عنوان کرد و گفت: مردم مظلوم فلسطین با مقاومت خود دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند گذاشت.

استاندار خوزستان همچنین در خصوص موضوعات مطرح شده در این نشست توضیح داد: مواردی که پیش‌تر کارشناسی شده بود در قالب مصوبه در جلسه امروز مطرح شد. از جمله موارد مطرح شده موضوع چهار درصد کارهای سخت و زیان آور پیمانکاران بود.

وی افزود: در همین رابطه یک اختلاف نظری در برداشت از قوانین بین پیمانکار و کارفرما در زمینه پرداخت حق و حقوق مشاغل سخت و زیان آور وجود داشت که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ شورای حفاظت فنی وزارت کار نیز در مورد آن نظر دادند و بنا شد در صورتی که در متن قرارداد کارفرما آن را ذکر نکرده باشد پرداخت سهم مشاغل سخت و زیان آور بر عهده خودش خواهد بود در غیر این صورت این مبلغ توسط پیمانکار پرداخت می‌شود.

حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد در خصوص مساله نهاده‌های مرغداری‌های استان بود. خوشبختانه با همراهی و تلاش صورت گرفته وضعیت بازار مرغ در استان در ثبات قابل قبولی قرار دارد و امیدواریم این وضعیت تداوم داشته باشد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: در مورد تأمین نهاده‌ها با جدیت پیگیر هستیم. بنا بر آنچه که مسئولان وزارت اعلام کرده‌اند چندین کشتی محموله سویا که برای مرحله جوجه‌ریزی ضرورت دارد تأمین شده است.

حسینی محراب تصریح کرد: دو شب پیش نیز یک کشتی با محموله سویا از کشور هند پهلوگیری کرد و با تخلیه بار آن سهم استان تخصیص یافته و مرغداران استان در این خصوص دغدغه‌ای نداشته باشند.

استاندار خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد این جلسات و گفتگوها تداوم داشته باشد و با کمک یکدیگر موانع در مسیر تولیدکنندگان برطرف شود.