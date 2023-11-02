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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در اردوگاه البریج+فیلم

جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در اردوگاه البریج+فیلم

رژیم خونریز صهیونیستی امروز هم جنایت جدیدی با هدف قرار دادن اردوگاه البریج مرتکب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از جنایت هولناک جدیدی خبر دادند که رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه مرتکب شده است.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه البریج را بمباران کرده و کشتار فجیعی به راه انداختند.

گفته می‌شود که دهها نفر زیر آوار شهید شده اند.

از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد: گرسنگی در غزه شیوع یافته و فلسطینی‌ها دنبال نان و غذایی هستند که یافت نمی‌شود.

رژیم صهیونیستی یک ماه است که آب، غذا، دارو و سوخت را بر مردم غزه قطع کرده و بنا به اعلام سازمان ملل ارسال قطره چکانی کامیون‌های حامل کمک‌ها از طریق کذرگاه رفح تنها جوابگوی سه درصد ساکنان این منطقه است.

کد مطلب 5928588

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