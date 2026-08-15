به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نصیری ظهر شنبه در جریان سفر به کردستان، با حضور طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان، از بازار تاریخی بیجار به عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص فرهنگی و اقتصادی این شهرستان بازدید کرد.

وی در این بازدید با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی بازار بیجار اظهار کرد: این مجموعه از میراث ارزشمند شهرستان محسوب می‌شود و صیانت از آن، در کنار انجام اقدامات مرمتی و ساماندهی، باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به جایگاه فرش بیجار در فرهنگ منطقه اشاره کرد و افزود: این هنر حاصل سال‌ها تجربه و مهارت هنرمندان منطقه است و بیجار از ظرفیت‌های قابل توجه فرهنگی و هنری برخوردار است که باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

نصیری با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی کسبه بازار و نماینده مردم بیجار در مجلس، گفت: درخواست‌هایی درباره وضعیت سقف بخش‌هایی از بازار و ضرورت ساماندهی این مجموعه مطرح شد که پیگیری آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی همکاری میان کسبه، مسئولان شهرستان و دستگاه‌های متولی را لازمه پیشبرد اقدامات مربوط به بازار تاریخی بیجار دانست و بیان کرد: با هماهنگی و مشارکت مجموعه‌های مرتبط می‌توان زمینه حفاظت بهتر از این اثر تاریخی و ارتقای شرایط آن را فراهم کرد.

در جریان این بازدید، مرمت بخش‌هایی از سقف بازار و ساماندهی وضعیت این مجموعه از مهم‌ترین مطالبات بازاریان بود که بر ضرورت رسیدگی و پیگیری آنها تأکید شد.

بازار تاریخی بیجار علاوه بر برخورداری از ارزش‌های معماری و تاریخی، همچنان یکی از مراکز فعال تجاری این شهرستان به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی مردم منطقه دارد.