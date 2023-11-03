چهارمین شهرک صنعتی سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی فاز نخست پروژه شهرک صنعتی سنندج سال ۱۳۸۵ آغاز شد که به دلیل داشتن معارض ملکی متوقف و در سال ۱۳۹۶ بار دیگر اجرای آن آغاز شد.

وسعت این شهرک ۲۰۵ هکتار و در قالب ۲ فاز تعریف شده که فاز نخست آن شامل ۷۵ هکتار و فاز دوم آن هم ۱۳۰ هکتار است. زیر ساخت‌های اصلی این پروژه در فاز نخست در سال ۱۳۹۹ شامل آب و جاده هنوز آماده نشده بود به بهره برداری رسید و همین منجر به ممانعت در ساخت سوله شد.

در زمان مقرر فاز نخست این شهرک اراضی آن در قالب ۲۴۶ قرارداد به متقاضیان واگذار و هم اکنون تعدادی از واحدهای تولیدی در آن شروع به احداث سوله کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان، با بیان اینکه این پروژه جزو پروژه‌های نیمه تمامی بود که دولت سیزدهم آن‌را تحویل و تکمیل آن در اولویت امور تخصیصی استان قرار گرفت، بیان کرد: پروژه جاده دسترسی به این شهرک صنعتی به طول ۲ کیلومتر تا خرداد سال جاری ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و که با کار جهادی به اتمام رسید.

حمید رضا امانی افزود: این پروژه با ارزش روز افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال آماده بهره برداری است و ایجاد خط انتقال آب این شهرک صنعتی از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان خواهد بود.

وی افزود: خط انتقال آب شهرک سرنجیانه به طول ۱۵ کیلومتر بعد از گذشت ۲ سال آماده افتتاح است.

امانی همچنین اذعان کرد: هزینه انجام پروژه شهرک صنعتی چهار سنندج بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال و مطالعات و طراحی فاز دوم این شهرک صنعتی هم انجام و آماده برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان خاطرنشان کرد: شهرک فناوری مجاور با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال همجوار با فاز نخست شهرک صنعتی چهار سنندج و در زمینی به مساحت ۶ هکتار در این سفر کلنگ زنی خواهد شد.