مقابل مس سونگون اصلا خوب نبودیم

محمدرضا دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ابتدا برد تیم مس سونگون را به آقای غیاثی و بازیکنان تیم مس تبریک می گویم یک برد بی اشتباه داشتند.

سرمربی تیم والیبال گل گهر سیرجان عنوان داشت: امشب ما اصلاً خوب نبودیم و اشتباهات زیاد و ارور داشتیم حتی در سرویس توپ‌های اول مان در زمین حریف نخوابید و در کل راضی کننده نبود.

وی اذعان داشت: بالاخره می‌رویم برای یک ریکاوری مناسب تا هفته بعد با انگیزه مضاعف بازی‌ها را شروع کنیم.

گفتنی است: تیم گل گهر سیرجان با باخت ۳ بر صفر مقابل مس سونگون، اولین شکست خود را در لیگ دسته یک والیبال مردان تجربه کرد.