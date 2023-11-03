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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۶

سرمربی تیم والیبال گل گهر سیرجان:

مقابل مس سونگون اصلا خوب نبودیم

مقابل مس سونگون اصلا خوب نبودیم

تبریز - سرمربی تیم والیبال گل گهر سیرجان با بیان اینکه امروز اشتباهات زیادی داشتیم گفت: مقابل مس سونگون اصلا خوب نبودیم.

محمدرضا دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ابتدا برد تیم مس سونگون را به آقای غیاثی و بازیکنان تیم مس تبریک می گویم یک برد بی اشتباه داشتند.

سرمربی تیم والیبال گل گهر سیرجان عنوان داشت: امشب ما اصلاً خوب نبودیم و اشتباهات زیاد و ارور داشتیم حتی در سرویس توپ‌های اول مان در زمین حریف نخوابید و در کل راضی کننده نبود.

وی اذعان داشت: بالاخره می‌رویم برای یک ریکاوری مناسب تا هفته بعد با انگیزه مضاعف بازی‌ها را شروع کنیم.

گفتنی است: تیم گل گهر سیرجان با باخت ۳ بر صفر مقابل مس سونگون، اولین شکست خود را در لیگ دسته یک والیبال مردان تجربه کرد.

کد مطلب 5929284

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