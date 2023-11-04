۱۱۹ نفر در وقوع زلزله در نپال جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، مقامات دولت نپال اعلام کردند در پی وقوع زمین‌لرزه در مناطق شمال‌غربی نپال دست‌کم ۱۱۹ نفر جان باختند.

این زمین‌لرزه شامگاه جمعه در غرب منطقه کوهستانی «جاجارکوت» رخ داده که نزدیک به ۱۹۰ هزار جمعیت دارد و در ۵۰۰ کیلومتری شهر «کاتماندو»، پایتخت نپال واقع شده است.

بنابرگزارش‌ها بسیاری از خانه‌ها در مناطق زلزله‌زده‌شده فروریخته‌اند و عملیات امدادونجات برای یافتن افراد زیرآوار همچنان ادامه دارد.

مرکز لرزه نگاری ملی نپال شدت این زمین لرزه را ۶.۴ ریشتر اعلام کرده، اما مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) می‌گوید بزرگی این زمین لرزه ۵.۷ بوده و سازمان زمین شناسی آمریکا نیز شدت این زمین‌لرزه را ۵.۶ ریشتر اعلام کرده است.