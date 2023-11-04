روایت حماسه، حضور و بصیرت/ استان سمنان رنگ پرچم فلسطین گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان همزمان با صبح شنبه در ۵۰ نقطه شهری و روستایی استان سمنان با حضور هزاران مرد و زن، پیر و جوان، دانش آموز و دانشجو، کارگر و پزشک و وکیل و مهندس و.... برگزار شد تا بار دیگر برگ زرینی از حماسه سازی در آسمان تاریخ دیار قومس، به ثبت برسد.

۱۳ آبان امسال اما به دو جهت حال و هوای ویژه ای داشت نخست هم زمانی این آئین با وقوع سیل جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر اینکه در این روز پس از مدت‌ها آسمان استان میزبان ابرهای بارانی شد تا شهروندان شاهد بارش برکت الهی در این استان خشک و کم بارش باشد.

حضور پرشور مردم

به رغم اینکه امروز سردترین صبح استان سمنان در نیمه دوم سال جاری است، بازهم حضور پرشور نوجوانان و جوانان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم استان سمنان در مسیرهای راهپیمایی جلوه‌های ویژه ای از بصیرت، حماسه و دشمن شناسی، به نمایش گذارده است.

پیش از این مراسم باشکوه زنگ استکبار ستیزی نیز در مدارس استان سمنان برگزار شد مراسم محوری با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و همچنین مسئولان استانی و شهرستانی نیز در استان سمنان برگزار شده است در شاهرود نیز مدرسه شهید جواد ابراهیمی میزبان فرماندار و جمعی از مسئولان در زنگ استکبار ستیزی بود.

راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان از میدان سعدی به سمت میدان امام (ره) برگزار شد و استقبال پرشور دانش آموزان و دانشجویان به خصوص ورزشکاران که با لباس‌های ورزشی حاضر بودند، جلوه خوبی به مراسم بخشیده بود.

استقبال نوجوانان از غرفه‌های فرهنگی

غرفه‌های فرهنگی، محصولات فرهنگی، بصیرتی و تبیینی، هنری و… در زمره بخش‌های دیگر راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان بود که مورد استقبال بسیار خوب جوانان و نوجوانان سمنانی قرار گرفت و توانست گروه زیادی از جوانان را به سمت خود جلب کند.

شاهرودی‌ها از چهار راه معلم از مسجد جواد الائمه (ع) به سمت خیابان شهدا یا همان خیابان ایستگاه و در نهایت خیابان ۲۲ بهمن راهپیمایی کردند و شعارهای ضد استکباری سر دادند از جمله بخش‌های قابل توجه راهپیمایی امسال مترسک‌های استکباری بود که با ابتکارات ویژه نوجوانان تزئین شده بودند.

در دامغان از میدان شهدا به سمت مصلی راهپیمایی عظیمی برگزار شد و گرمساری‌ها این مراسم به صورت تجمع مردمی در میدان امام خمینی (ره) برگزار کردند. حدوداً ۵۰ نقطه استان سمنان امروز میزبان راهپیمایی ۱۳ آبان بود و مردم استان بار دیگر انزجار خود را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشان دادند.

همخوانی آرادانی ها

در میامی مراسم محوری ۱۳ آبان از اداره آموزش و پرورش به سمت سالن انقلاب برگزار شد و دانش آموزان مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند در مهدیشهر از میدان امام رضا (ع) به سمت حسینیه المهدی (عج) راهپیمایی با شکوهی برگزار شد و آرادانی ها هم از میدان امام به سمت امام زاده شاه نظر راهپیمایی خود را برگزار کردند همچنین پخش سرود همخوانی دانش آموزان آرادانی که این روزها در فضای مجازی بسیار هم وایرال شده، در زمره بخش‌های این مراسم بود.

در سرخه از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه شهدا راهپیمایی با شکوهی برگزار شد و مردم با حمل پلاکاردهایی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند، فریاد الله اکبر مردم مجن از امام زاده ابراهیم (ع) به سمت گلزار شهدا بلند شد و سینه آسمان دیار شاهوار را شکافت.

در رویان از مقابل مدرسه امام زمان (عج) به سمت میدان امام حسین (ع) راهپیمایی برگزار شد و مردم امیریه از مسجد جامع به سمت حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) راهپیمایی ۱۳ آبان را برگزار کردند. در دیباج از چهار راه شهدا (روبروی درمانگاه) به سمت مصلی نماز جمعه، در کلاته‌رودبار از میدان امام به سمت میدان شهدا و در شهمیرزاد از مسجد اعظم دروازه به سمت میدان امام (ره) راهپیمایی برگزار شد.

همه آمده‌اند

مردم درجزین از میدان شهدا به سمت شهدای گمنام، مردم ایوانکی تجمع مقابل بخشداری، مردم رضوان از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، مردم حسین آباد کالپوش از مجتمع مدارس به سمت مرکز روستا، مردم متدین طزره از مسجد جامع به سمت امام زاده اسماعیل (ع) و مردم خداجوی رکن آباد از آموزشگاه برکت به سمت میدان شهدا، مراسم محوری ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی را برگزار کردند.

در کلاته‌خیج از میدان امام حسین (ع) به سمت مصلی نماز جمعه، در لاسجرد از مدارس به سمت گلزار شهدا، در بی ارجمند از میدان امام علی (ع) تا میدان قدس و در بسطام از میدان امام به سمت میدان امام صادق (ع) راهپیمایی با شکوهی برگزار شد تا مردم نشان دهند که پشتیبان فلسطین و مردم مظلوم و ستم دیده مسلمان دیگر نقاط جهان هستند.

بیانیه جامعه ورزشکاران نیز یکی دیگر از بخش‌های ویژه راهپیمایی ۱۳ آبان امسال بود بیانیه‌ای که با شعارهای ورزشکاران همراه شد و در آن آمده بود: اینک جامعه ورزش و جوانان استان سمنان ضمن گرامی داشت ۱۳ آبان ماه و ادای احترام به شهدای دانشجوی پیرو خط امام (ره) و شهدای دانش‌آموز اعلام می‌نماید که در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان با آحاد ملت ایران همگام خواهد بود و با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حمایت همه جانبه خود را در ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از حق آزادی‌خواهان جهان ابراز می‌کند و از آحاد ملت بزرگ ایران به ویژه جامعه بزرگ ورزش و جوانان دعوت می‌کند تا با حضور پرشکوه خود در اجتماع بزرگ ۱۳ آبان، دشمنان نظام را مأیوس و نور امید را در دل آزادی‌خواهان جهان برافروزند.

مردم استان سمنان با حضور در مسیرهای از پیش تعیین شده نشان دادند که با آرمان‌های فلسطین و غزه شریف، همراه هستند و در محکومیت جنایت‌های استکبار گران همراه؛ مردم استان نشان دادند که بیهوده دیار سه هزار شهید، نام نگرفته‌اند مردمی که می‌دانند حضور و حماسه آفرینی چیست؟