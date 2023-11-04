به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان در هر دو بخش انفرادی و تیمی و به مدت دو روز به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. این رقابت ها از امروز آغاز شد.

۴۴ شمشیرباز برگزارکننده این دوره رقابت های جام جهانی کلاس A جوانان هستند که از این تعداد ۱۵ نفر به عنوان نماینده ایران در مسابقات شرکت دارند. سایر شرکت کنندگان هم از کشورهای صربستان، ترکیه، ازبکستان، کره جنوبی، کویت و عراق در مسابقات شرکت دارند.

هر پانزده شمشیرباز ایران در دیدارهای انفرادی شرکت دارند اما فقط ۴ نفر از کشورمان در دیدارهای بخش تیمی حاضر خواهند شد. دیدارهای انفرادی روز شنبه برگزار می شود و روز یکشنبه هم به برگزاری دیدارهای تیمی اختصاص دارد.

رقابت های شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان از رویدادهای تاثیرگذار در رنکینگ جهانی است. «زیاد حسن جاسم سلیم» رئیس فدراسیون شمشیربازی عراق و نایب رئیس کمیته ملی المپیک این کشور به عنوان ناظر در محل مسابقات حضور دارد.

رقابت های شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان در سالن افراسیابی برگزار می شود.