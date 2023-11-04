به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، پیام دکتر علی اکبر ولایتی رییس هیأت موسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بیست‌وپنجمین اجلاس شورای دانشگاه آزاد اسلامی که صبح امروز به ریاست دکتر طهرانچی و با حضور معاونان و روسای مراکز سازمان مرکزی و روسای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استان‌ها در واحد جامع مستقل نجف‌آباد آغاز به کار کرده است، قرائت شد.

در این پیام آمده است:

«خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که توفیق خدمت‌رسانی در حوزه دانش و فرهنگ را نصیب ما کرده و از درگاهش موفقیت فزون‌تر و صحت عمل خواستاریم.

همچنین برگزاری شورای دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز علم و هنر ایران استان اصفهان را به فال نیک می‌گیریم و از سوی اعضای هیات موسس و امنای دانشگاه کمال تشکر خود را تقدیم مردم ولایتمدار و فرهنگ‌دوست اصفهان و شهر نجف‌آباد که همواره در مراحل مختلف انقلاب اسلامی پیشتاز بوده و ضمن حضور پررنگ در صحنه‌های پیشرفت علمی و اقتصادی کشور، پذیرای مجموعه مدیران و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی در این شهر هستند، می کنم.

لازم است در آغاز سخن ضمن گرامی‌داشت یاد شهید بزرگوار حججی این سرباز نوجوان وطن که در این بوم پرورش یافت، فاتحه‌ای نثار روح پرفتوح حضرت امام (ره) و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت کنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی است که تأسیس و استمرار حیات اثربخش آن یک خلأ بزرگ کشور را پر کرده است. در گذشته یکی از حسرت‌ها و آرزوهای جوانان ما داشتن امکان تحصیلات عالیه بود، اما در حال حاضر به یمن وجود دانشگاه آزاد اسلامی در کنار سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، هر جوانی که تمایل به ادامه تحصیلات عالیه داشته باشد، مانعی پیش روی خود نمی‌بیند. خداوند را شاکریم که این سیر کمی و کیفی در دانشگاه آزاد اسلامی ادامه دارد.

اینجانب به رییس دانشگاه و همه معاونین، روسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور برای توفیقاتی که تاکنون به دست آورده اند، تبریک می‌گویم و امیدوارم هربار که برای برگزاری شورای دانشگاه گردهم می‌آییم، شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.

دانشگاه در ایران همواره محل بحث و گفتگو در رابطه با سیاست داخلی و خارجی بوده و امروز هم جمهوری اسلامی ایران از یک سو به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیک و از سوی دیگر تحت عنایات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی و حمایت های دولت، توانسته گام های موثری بردارد و پیشرفت این موسسه عظیم کشور و تلاش و جدیت مدیریت محترم دانشگاه آزاد برای اهل نظر کاملاً محسوس و ملموس است.

همکاران عزیز، در سالهای اخیر شاهد رشد و شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه‌های علمی و فرهنگی و فناوری هستیم و این مهم جز با عنایات الهی، مدیریت جهادی و تلاش ریاست دانشگاه دکتر طهرانچی و همه همکاران سختکوش و خدوم میسر نبود.

ایران اسلامی امروز در آستانه تحولی بزرگ در منطقه و جهان اسلام قرار دارد و با وجود انواع تهدیدات، تحریم‌ها و فشارها، به دستاوردهای بزرگی دست یافته و روز به روز در حال پیشرفت و ترقی در همه زمینه‌هاست.

توسعه و آبادانی کشور و خدمت‌رسانی به همه نقاط و استفاده از تمامی ظرفیت‌های سرزمین پهناور ایران اسلامی، تولید انبوه و موثر علم و دفاع قاطع از امنیت مرزها در چهار دهه گذشته، تنها بخشی از این دستاوردهاست و آنچه در طول این دوران تاریخی پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست آمده، حاصل رهنمود و هدایت‌های آن پیر مراد، حضرت امام خمینی (ره) و ادامه این راه افتخارآمیز توسط خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، فداکاری و ایثار شهدا، جانبازان و ایثارگران، تلاش صاحبنظران و عالمان و مشارکت همه آحاد ملت بزرگ ایران بوده است.

و اما حوادثی که در این یک سال در جامعه رخ داد، از یک سو نشانگر توطئه شوم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اذنابش برای ضربه زدن و شکست انقلاب اسلامی و متوقف کردن پیشرفت این کشور الهی بود که به لطف خداوند و تدابیر مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم عزیز، تمامی این توطئه‌ها شکست خورد و از سوی دیگر نمایانگر موفقیت سیاست‌های کلان کشور در قطع وابستگی به غرب و تلاش در جهت استقلال این کشور بزرگ و رشد اعتقادات اسلامی و هویت ملی است که نظام سلطه و طرفداران حقیر آنها، این پیروزی‌ها و دستاوردها را برنمی‌تابند و به شیوه‌های مختلف درصدد جلوگیری از رشد و بالندگی انقلاب اسلامی و تضعیف انسجام فرهنگی و پویایی ملی و احیای عظمت ایران اسلامی هستند.

بدون تردید موضوعاتی از قبیل استمرار جهاد علمی تا دستیابی به قله‌های رفیع علم و فناوری، تقویت روحیه و مدیریت جهادی در تمام حوزه‌های دانشگاه، آینده‌پژوهی، رصد و پاسخگویی به تحولات محیطی در صحنه داخلی و بین‌المللی به ویژه در حوزه فناوری‌های نوین و تاثیر آن بر عملکرد دانشگاه، حاکمیت رویکرد فرهنگی - تربیتی از دوره پیش از دبستان مدارس سما تا عالی‌ترین مدارج علمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهی با تاکید بر تعالیم انسان‌ساز مکتب اسلام و اهل بیت علیهم السلام، مدیریت بهینه منابع دانشگاه و تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد دانشگاه به شهریه دانشجویی، کوشش برای گسترش تعاملات بین‌المللی و جذب دانشجویان غیرایرانی با اولویت جهان اسلام، انتظارات مقام معظم رهبری از دانشگاه آزاد اسلامی است.

همکاران گرامی، در روزهای اخیر جهان شاهد یکی از خونبارترین حوادث تلخ و شرم‌آور انسانی است که توسط رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی با حمایت آشکار و پنهان دولت آمریکا و نظام استکبار جهانی در حال وقوع است. دشمنان انسانیت که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند، با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، ددمنشانه‌ترین حملات و جنایات را علیه مردم مظلوم و مقاوم غزه به خرج داده‌اند و مدعیان دموکراسی و حقوق بشر نظاره‌گر این نسل‌کشی بیرحمانه هستند. خوشبختانه باورهای مردم خداجوی و روحیه بالای استقامت و ظلم‌ستیزی آنان، نقشه‌های شوم دشمنان را بر باد می‌دهد.

در پایان مجدداً از خدمات و زحمات صادقانه دکتر طهرانچی و سایر مدیران صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم با استعانت از الطاف الهی، زمینه دستیابی به اهداف متعالی و انسان‌ساز انقلاب اسلامی بیش از پیش فراهم آید.»