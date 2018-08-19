مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم علی اکبر ولایتی ضمن تشکر از زحمات یک سال گذشته فرهاد رهبر، برای محمد مهدی طهرانچی به عنوان منتخب هیات امنا آرزوی توفیق کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر تحولات مثبت قرار دارد، تاکید کرد: باید روحیه امید و تحول خواهی را در بین اساتید و دانشجویان تقویت کرد و در جهت اجرای سیاست هایی که از ابتدا به عنوان محور اصلی فعالیت ها اعلام شده است، اعم از ارتقاء کیفی برنامه ها و آموزش ها، شفافیت، استفاده از ظرفیت ها، جذب نخبگان، توجه به مناطق محروم، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و ... گام برداشت.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه این دانشگاه به عنوان بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان بازوی قدرتمند علمی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، گفت: این دانشگاه قادر است در حل مسائل و مشکلات کشور در کنار سایر ارکان نظام فعالیت کرده و در راستای توسعه و پیشرفت کشور و مواجهه با مشکلات و تنگناها و ارائه راه حل های مناسب و کارآمد، گام های اساسی را بردارد.

ولایتی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را سرمایه های کشور قلمداد کرد که با مدیریت کارآمد و انقلابی می توانند زمینه ساز تمدن سازی اسلامی شوند.

محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه ضمن تشکر از حسن اعتماد علی اکبر ولایتی و اعضای هیات امنا گفت: امیدواریم بتوانیم با سرمایه حمایت اعضای هیات امنای دانشگاه و همراهی کلیه مدیران، کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان حرکت رو به جلوی دانشگاه آزاد اسلامی را سرعت ببخشیم.

وی همچنین از زحمات دکتر فرهاد رهبر طی یک سال گذشته تشکر کرد و گفت: مدیریت اصولگرا خدمت محور است نه شخص محور و سال گذشته کلیه اعضای هیات امنا و بنده به دکتر رهبر رای دادیم، امسال نیز کلیه اعضای هیات امنا و دکتر رهبر به این حقیر اعتماد کردند.

سرپرست دانشگاه آزاد با تشریح برنامه های پیش بینی شده برای مدیریت دانشگاه در دوره جدید با اشاره به تاکیدات، دیدگاه ها و نظرات ارزشمند و جدی ریاست هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با تحول بخشی به فعالیت های دانشگاه افزود: توجه به ارتقاء سطح کیفی فعالیت ها و استفاده از توان و ظرفیت بی نظیر دانشگاه در مسیر پیش رو، با جدیت دنبال خواهد شد.

طهرانچی با تاکید بر توجه به تحصیلات تکمیلی به عنوان موتور محرک دانشگاه مسئله محور و برنامه محور، افزود: گذار از مفهوم دانشگاه به دانش شهر در خلق تمدن نوین اسلامی با هسته نرم تحول علوم انسانی در مرکز و علوم و فناوری های نوین در پیرامون باید در دستور کار قرار بگیرد، ضمن ان که توجه به دوره کارشناسی به عنوان پایه ای ترین بخش آموزش عالی در ایجاد اشتغال دانش بنیان نیز یکی از رئوس اصلی برنامه هاست.

وی همچنین با بیان اینکه باید به سمت چابک کردن تصمیمات در حوزه مدیریت استانی پیش رفت گفت: توجه به رسالت های اجتماعی دانشگاه از برنامه های اساسی در دوره جدید خواهد بود.

در پایان این جلسه، حکم سرپرستی توسط علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی به دکتر طهرانچی اعطاء شد.