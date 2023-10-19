به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر بیژن رنجبر را به عنوان قائم مقام رییس دانشگاه آزاد اسلامی در امور بین‌الملل و پیشرفت علمی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«دانشمند فرهیخته دکتر بیژن رنجبر

با اهدای سلام و تحیات

با عنایت به مراتب علمی و تعهد و اندوخته مدیریتی جنابعالی در حوزه مدیریت کلان دانشگاهی و فعالیت‌های مؤثر در حوزه‌های مختلف دانشگاه، به عنوان قائم مقام دانشگاه در امور هیأت‌های ممیزه و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبتنی بر لزوم خیز جدید علمی و اصلاح روش‌های گذشته خصوصاً در روش هیأت‌های ممیزه و ابتنای حضور بین‌المللی دانشگاه در پرتو تقویت جریان ملی دانش و اجرایی سازی بسته‌های سند تحول و تعالی دانشگاه در حوزه ارتقای جایگاه بین‌المللی و الهام‌بخشی و پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن‌آفرین و لزوم یکپارچگی فعالیت‌های دانشگاه، با توجه به تبصره بند (ت) ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه به عنوان «قائم مقام رییس دانشگاه آزاد اسلامی در امور بین‌الملل و پیشرفت علمی» منصوب می‌شوید.

در این جهت پیگیری امور محوله زیر به آن جناب واگذار می‌شود:

۱. اقدامات مؤثر برنامه‌محور در جهت اتخاذ اقدامات مبتکرانه در خیز جدید علمی کشور

۲. کنشگری فعال در پیشرفت علمی مقوم جریان ملی دانش با رویکرد تقویت هم‌افزایی علمی و اثرگذاری بر جریان جهانی علم

۳. ارتقای ارتباط‌های بین‌المللی با تمرکز بر کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی و کشورهای دارای روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران در خلق جغرافیای جدید علم

۴. راهبری کلان شبکه علوم و تحقیقات با اثرگذاری در دستیابی مرجعیت علمی و نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در حفظ جایگاه در رقابت جهانی علم

۵. ریاست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه جهت حمایت از پژوهش‌های ناب

۶. اداره هیأت‌های ممیزه به نیابت از رییس دانشگاه و سازماندهی نظام احسن ارتقای هیأت علمی و تصحیح رویه‌های ارتقا و انجام اقدامات مؤثر در بند ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۷. شرکت در جلسات کمیسیون شورای عالی عتف

لازم است معاونت امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی و معاونت‌های موضوعی و ستاد دانشگاه همکاری لازم را با جنابعالی در تحقق موارد برشمرده شده داشته باشند. امید است همچون گذشته با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.»

همچنین رییس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر ایمان عطارزاده را به عنوان معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران منصوب کرده است.

در این حکم آمده است:

«دکتر ایمان عطارزاده

با سلام

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی، ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه ۵ ساله دانشگاه آزاد اسلامی اهتمام ورزید.»

دکتر ایمان عطارزاده با مدرک دکتری مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی دانشیار است.

وی در حال حاضر مدیر کل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی است و دارای مسئولیت‌های اجرایی از جمله مشاور حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجری پروژه سامانه یکپاچه امور آموزشی و شهریه دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار)، مدیر کل دفتر پایش، نظارت و آمار و اطلاعات پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری علم و فناوری پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر کل فنی و آمار معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، معاون فنی و پژوهشی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

طهرانچی همچنین با صدور نامه جداگانه ای از زحمات سیدرضا صالحی معاون سابق هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران قدردانی کرد.

با احکامی از سوی دکتر طهرانچی سرپرستان سه واحد دانشگاه آزاد اسلامی شامل واحدهای اسلامشهر، شهرقدس و فناور و نوآور پردیس منصوب شدند.

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، دکتر علیرضا عراقیه را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، دکتر حامد افشاری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس و دکتر حسین اصغری شیوایی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فناور و نوآور پردیس منصوب کرد.

دکتر علیرضا عراقیه با مدرک دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است. از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به مدیرکل پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، معاون مرکز تعالی علوم انسانی و هنر، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد اسلامشهر و رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی واحد اسلامشهر اشاره کرد.

دکتر حامد افشاری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که دارای سوابقی ازجمله مدیرکل کارآفرینی و تجاری سازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرکل تجاری سازی پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رییس مرکز رشد و معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است.

دکتر حسین اصغری شیوایی دارای مدرک دکترای نانو فناوری و عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر است که پیش از این سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، معاون پژوهش و فناوری و مدیر مرکز رشد واحد اسلامشهر بوده است.