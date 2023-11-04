آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ICT برترین آزمایشگاه کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در دهمین همایش ملی پدافند غیرعامل که به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با حضور مقامات لشگری و کشوری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان آزمایشگاه برتر کشور در حوزه پدافند غیرعامل معرفی شد.

بر اساس این خبر دهمین همایش ملی پدافند غیر عامل به مناسبت بیستمین سالروز تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور با شعار «ایران پایدار؛ به وسعت ایمان به بلندای امید»، با حضور سردار سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، احمد وحیدی وزیر کشور، سرتیپ غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل کشور، حجت الاسلام مجتبی ذالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین لشگری و کشوری برگزار شد.

گفتنی است در این همایش آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه انجام فعالیت‌ها، اقدامات و ارائه خدماتی همچون، تهیه و تدوین اسناد نمایه‌های حفاظتی (الزامات امنیتی و کارکردی)، ارائه خدمات ارزیابی امنیتی و کارکردی برای سامانه‌ها و تجهیزات بومی پرکاربرد در زیر ساخت‌های کشور، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های اصول و ضوابط پدافند غیرعامل با هدف سنجش تاب‌آوری، سنجش میزان بلوغ امنیتی، تعیین سطح تضمین امنیت و میزان ریسک متناسب با متریک‌های امنیتی در زیرساخت‌ها به عنوان آزمایشگاه برتر معرفی و با اهدای لوح تقدیر به دکتر افشین سوزنی رئیس اداره آزمایشگاه پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT مورد تقدیر مسؤولان عالی رتبه کشور قرار گرفت.