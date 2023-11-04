خروش مردم استکبارستیز تبریز در حمایت از مردم غزه/ همه آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، روزی که بار دیگر با حضور مردم، تاریخ ساز شد، مه صبحگاهی و باران پاییزی، دید عمارت باشکوه میدان ساعت تبریز را گرفته اما جلوی حضور مردم را نه؛ زن و مرد، کودک و نوجوان با مشت‌های گره کرده وارد میدان شدند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. خانواده‌ها به همراه فرزندان و دانش آموزان خود در این مراسم حضور پیدا کردند.

میدان ساعت تبریز همچون همیشه مملو از جمعیتی شد که به عشق ایران در ۱۳ آبان به میدان آمده بودند تا خشم و نفرت خود را از جنایتکاران و دشمنان اسلام و انقلاب اعلام کنند.

در این مراسم پیر و جوان، دانش‌آموز و دانشجو قامت راهپیمایی بسته و یک صدا فریاد مرگ بر استکبار سر دادند و خشم و نفرت خود را علیه استکبار جهانی به نمایش گذاشتند، مردم ولایتمدار تبریز بار دیگر با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کرده و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.

جوانان و نوجوانان پرشور تبریزی با در دست داشتن تصاویری از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و نیز تصاویری از شهید سلیمانی و دیگر شهدای دانش‌آموز، با مشت‌های گره‌کرده خشم خود از دشمنان ایران اسلامی و بخصوص آمریکای جنایتکار را فریاد زدند.

برخی دانش آموزان به همراه والدین خود و نیز برخی در دسته‌های کوچک و بزرگ به راهپیمایی ۱۳ آبان آمده بودند.

زن و مرد، پیر و جوان با در دست داشتن پرچم سه رنگ مقدس جمهوری اسلامی در کنار هم مانند این ۴۴ سال عمر انقلاب اسلامی ثابت کردند که همچنان عاشق انقلاب، امام (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا هستند و به خاک و سرزمین خود عشق می‌ورزند.

آنها حرکت بزرگ خود را قدم‌های استوار و محک از کوچه‌ها و خیابان‌های مختلف شهر به طرف مصلی اعظم امام خمینی (ره) شروع کرده و در طول حرکت خود با دست نوشته‌ها و پلاکاردهایی بار دیگر انزجار خود را از آمریکا، اسرائیل و همه دشمنان قسم خورده ملت ایران اعلام کردند.

اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط نوجوانان و جوانان و سر دادن ندای "لبیک یا خامنه‌ای" در مسیرهای راهپیمایی شور خاصی به مراسم امسال بخشیده بود.

شرکت کنندگان در این مراسم ضد استکباری با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "فلسطین، فلسطین حمایتت می‌کنیم،

اسرائیل، اسرائیل در به درت می‌کنیم"، "فلسطین، فلسطین پیروزی‌ات نزدیک است، اسرائیل، اسرائیل نابودی‌ات نزدیک است"، "این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده" و "ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده"، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه و استکباری نظام سلطه و در رأس آن آمریکا و اسرائیل جنایتکار نشان دادند.

در این مراسم پلاکاردها و پوسترهایی در دست شرکت‌کنندگان در ارتباط با اهمیت سیزده آبان و اظهارات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اهمیت و تأثیرگذاری این روز در تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده می‌شد.

غرفه‌های متنوع و بسیاری در مسیر راهپیمایی طراحی شده بود که گروه‌های سرود تشکل‌های دانش آموزی و گروهای سرود بسیج دانش آموزی در آن‌ها اجرا داشتند.

همچنین تعدادی از دانش‌آموزان به نشانه حمایت از جنایت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، پرچم اسرائیل را آتش زدند و کفن‌های سفید خونینی را به نشان از کودکان غزه بالا بردند.

تعدادی از دانش آموزان شرکت کننده در مراسم ۱۳ آبان ماه در حاشیه شرکت در این مراسم به همراه دوستان خود اقدام به سلفی گرفتن و ثبت حضورشان در این مراسم کردند تا یادگاری از این حضور برای خود داشته باشند.

مریم عظیمی دانش آموز ۱۴ ساله تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آمریکا و اسرائیل متنفرم، جنایت‌های اسرائیل علیه مردم بی‌گناه غزه را به هیچ وجه فراموش نمی‌کنیم.

این دانش‌آموز تبریزی گفت: همه بدانند اطاعت از ولایت فقیه و مقید به حجاب بودن در خون دهه هشتادی‌هاست.

رضا حسینی دانش آموز دبیرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: امروز آمده‌ایم تا با مشت‌های گره کرده به همه دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه آمریکای جنایتکار اعلام کنیم با تهدید و ایجاد حرکات نمایشی و فریبکارانه کار به جایی نمی‌برند چراکه اعتقاد ملت ایران به اسلام و انقلاب اسلامی روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود.

مائده رضایی دیگر دانش آموز تبریزی نیز گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که دانش‌آموزان ایرانی هیچ‌گاه از میدان مبارزه بیرون نخواهند رفت.

وی افزود: ما امروزه شاهد درخشش دانش‌آموزان ایران در سطح جهانی هستیم و مسلماً با این وجود آینده علمی کشور هر روز رو به پیشرفت خواهد بود.

علیرضا محمدزاده دانش آموز ۱۷ ساله تبریزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: امروز آمده‌ایم تا به دشمنان اسلام نشان دهیم ما همواره پای انقلاب و دین خود می‌مانیم و تا آخرین قطره خون‌مان از آن دفاع می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مقابل جنایت‌های اخیر اسرائیل نیز سکوت نکرده و انتقام آن‌ها را می‌گیریم.

این راهپیمایی با قرائت قطعنامه سراسری به عنوان اعلام رسمی آخرین مواضع ملت ایران پایان یافت. در این قطعنامه ذکر شده بود که ما ملت مسلمان و ظلم‌ستیز ایران، سیاست‌های دوگانه حکام غربی و خانه پوشالی حقوق بشر و نمایندگان غربی در شورای مضحک امنیت را محکوم و خواستار آتش‌بس فوری در سرزمین‌های اشغالی هستیم. به آمریکا، انگلستان و فرانسه اعلام می‌کنیم که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیست و اگر بمباران و کشتار وحشیانه مردم مظلوم غزه متوقف نگردد، هیچ سناریویی را دور از ذهن ندانید و آگاه باشید که هویت ما با هراس‌افکنی در جان اشغالگران گره‌خورده و سلاح‌های ما بی‌تاب و جمجمه‌های شما در تیررس ماست و بهای جان بی‌گناهان، منافع و جان‌های شما خواهد بود.

راهپیمایی امسال ۱۳ آبان در تبریز، شاهد خلق صحنه‌های بی‌بدیلی از ولایت پذیری و وطن دوستی کودکان و نوجوانان تبریزی بود که خود را در صحنه‌هایی مانند انگشتان مزین به پرچم سه رنگ کشورمان نشان می‌داد.