به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام از درگیری شدید مبارزان مقاومت با صهیونیست‌ها در العطاطره خبر داد.

گردان‌های قسام در بیانیه ای اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها در منطقه العطاطره در غرب بیت لاهیا با سلاح‌های مختلف وارد درگیری شدیدی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی شدند.

همزمان بمباران شدید غزه از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی ادامه یافت.

جنگنده های رژیم صهیویستی ورودی بیمارستان القدس در محله تل الهوی در غزه را بمباران کردند.

این بمباران پس از بمباران دروازه بیمارستان الشفا در روز گذشته و شهادت دهها نفر و همچنین بیمارستان‌های المعمدانی، الصداقه ترکیه، بیمارستان اندونزی و چندین مدرسه انجام گرفت.