اشغالگران بر تداوم کشتار اصرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم سخنگوی حماس اعلام کرد: بمباران مدرسه الفاخوره نشان می‌دهد که دشمن صهیونیستی بر ادامه کشتارهای خود در غزه اصرار دارد.

وی افزود: نیروهای اشغالگر اسرائیلی به عمد به دنبال قتل و کشتار هرچه بیشتر زنان و کودکان هستند. دشمن صهیونیستی نتوانسته است حتی یکی از اهداف نظامی خود را محقق کند، بنابراین بمباران و کشتار غیرنظامیان را شدت بخشیده است.

سخنگوی حماس گفت: نظامیان اسرائیلی به شیوه‌ای بی‌سابقه اقدام به بمباران نوار غزه می‌کنند صرفاً برای اینکه بتوانند چند متر پیشروی زمینی داشته باشند. آنچه اشغالگران در غزه انجام می‌دهد، نسل‌کشی ملت فلسطین است.

سخنگوی حماس بیان کرد: صهیونیست‌ها مردم غیرنظامی را تحت فشار قرار می‌دهند به گمان اینکه آن‌ها هم مقاومت را تحت فشار خواهند گذاشت. برای دفاع از ملت و سرزمین خود با دشمن مبارزه می‌کنیم. نظام‌های عربی و اسلامی باید موضعی قاطع و واضح علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی اتخاذ کنند.