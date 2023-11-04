هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی فروریخت

به گزارش خبرنگار مهر سردار سرتیپ رمضان شریف ظهر شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان مردم و دانش آموزان کاشان با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یوم الله است، اظهار داشت: در این روز تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد که امام خمینی (ره) از آن به انقلاب دوم یاد کرد.

وی با بیان اینکه نسل جوان دوران انقلاب و مبارزات بر علیه نظام ستمشاهی را به یاد ندارند، ابراز داشت: وظیفه ما این است که انقلاب و دستاوردها و آرمان‌های آن را برای نسل جوان و نوجوان تبیین کنیم.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه از آغاز انقلاب تاکنون استکبار جهانی در حال توطئه و دسیسه بر علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: امام راحل و مردم دلاور ایران دست خونخوار استکبار جهانی را از ثروت‌های خدادادی ایران بزرگ کوتاه کرده‌اند و از این رو دشمن به صورت مداوم در حال توطئه است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی و همچنین تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی بر علیه مردم ایران اسلامی گفت: ایران اسلامی ملتی مستقل است و شکست تحریم‌ها اثبات کرد که مقاومت ملت ایران شکست ناپذیر است.

سردار شریف با اشاره به تاریخ ایران اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته افزود: دشمن در طول این سال‌ها نقشه تجزیه ایران را همیشه در سر داشته است که در مورد حوادث سال گذشته هم هدف نهایی آشوبگران و اغتشاشگران همین تجزیه ایران اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از خانه عنکبوت سست‌تر است، خاطرنشان کرد: هیمنه پوشالی این رژیم با دلاوری رزمندگان مقاومت در طوفان الاقصی فروریخت.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دل همه انسان‌های دنیا از فجایع رژیم صهیونیستی در غزه به درد آمد، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی اساس تشکیل آن بر مبنای ظلم و تصرف غیرقانونی منازل و اراضی فلسطینیان بوده است.

وی با اشاره به مبارزه ۷۵ ساله رزمندگان مقاومت بر علیه رژیم صهیونیستی گفت: جبهه مقاومت در حال حاضر آماده‌تر از هر زمان دیگری است و هر روز شاهد تحقیر رژیم صهیونیستی در منطقه و کل جهان هستیم.

سردار شریف با اشاره به اینکه رزمندگان مقاومت تمام سیستم اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در عملیات الاقصی به سخره گرفتند، گفت: نفوذ بیش از یک هزار رزمنده مقاومت به سرزمین‌های اشغالی و انجام عملیات توسط نیمی از آنها نشان از قدرت رزمندگان جبهه مقاومت دارد.

وی با اشاره به وحشی گری های رژیم اشغالگر قدس در بمباران بیمارستان‌ها در غزه تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به آخر خط رسیده است و انشاالله به زودی شاهد موفقیت غزه و رزمندگان جبهه مقاومت خواهیم بود.