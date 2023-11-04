  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

سردار ولیپور گودرزی خبر داد؛

دستگیری قاتل ۱۹ ساله به جرم به آتش کشیدن ۹ افغانستانی

دستگیری قاتل ۱۹ ساله به جرم به آتش کشیدن ۹ افغانستانی

رییس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری قاتل ۱۹ ساله به جرم به آتش کشیدن ۹ افغانستانی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی یک ساختمان در مرکز شهر تهران و زخمی شدن ۷ نفر و فوت ۳ نفر از کارگران آن ساختمان، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از اعزام به محل وقوع حادثه و بررسی صحنه دریافتند؛ ابتدای مهرماه یک ساختمان در یکی از محله‌های مرکز شهر تهران به صورت گسترده آتش گرفته و در یکی از طبقات ۱۰ نفر از افراد تبعه افغانستان در این آتش سوزی به دام افتاده و هفت نفر از آنان دچار سوختگی و ۳ نفر دیگر به دلیل شدت سوختگی فوت می‌شوند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه تصریح کرد: کاراگاهان در ادامه با تحقیقات محلی دریافتند؛ یک روز پیش از وقوع حریق یک جوان ۱۹ ساله افغانستانی با ۹ تن از افغانستانی حاضر در آن ساختمان درگیر شده و به بیرون از ساختمان طرد می‌شود. پس از آن کارآگاهان با توجه به سوختگی آن جوان در حال فرار سریعاً وی را شناسایی و دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار ولیپور گودرزی در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجویی ابتدا منکر شده و سپس ناگزیر لب به اعتراف گشود، عنوان کرد: متهم در بازجویی ابتدا اقرار کرد که به دلیل مسائل غیر اخلاقی با ۹ تن از افراد داخل اتاق درگیر شده و سپس آن ۹ تن، وی را به بیرون از ساختمان طرد کرده و شامگاه حین استراحت، او به ساختمان نفوذ کرده و با استفاده از بنزین ساختمان را به آتش کشید و حین فرار خودش نیز دچار سوختگی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، به جرم قتل عمد در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کد مطلب 5930069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها