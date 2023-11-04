دستگیری قاتل ۱۹ ساله به جرم به آتش کشیدن ۹ افغانستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی یک ساختمان در مرکز شهر تهران و زخمی شدن ۷ نفر و فوت ۳ نفر از کارگران آن ساختمان، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از اعزام به محل وقوع حادثه و بررسی صحنه دریافتند؛ ابتدای مهرماه یک ساختمان در یکی از محله‌های مرکز شهر تهران به صورت گسترده آتش گرفته و در یکی از طبقات ۱۰ نفر از افراد تبعه افغانستان در این آتش سوزی به دام افتاده و هفت نفر از آنان دچار سوختگی و ۳ نفر دیگر به دلیل شدت سوختگی فوت می‌شوند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه تصریح کرد: کاراگاهان در ادامه با تحقیقات محلی دریافتند؛ یک روز پیش از وقوع حریق یک جوان ۱۹ ساله افغانستانی با ۹ تن از افغانستانی حاضر در آن ساختمان درگیر شده و به بیرون از ساختمان طرد می‌شود. پس از آن کارآگاهان با توجه به سوختگی آن جوان در حال فرار سریعاً وی را شناسایی و دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار ولیپور گودرزی در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجویی ابتدا منکر شده و سپس ناگزیر لب به اعتراف گشود، عنوان کرد: متهم در بازجویی ابتدا اقرار کرد که به دلیل مسائل غیر اخلاقی با ۹ تن از افراد داخل اتاق درگیر شده و سپس آن ۹ تن، وی را به بیرون از ساختمان طرد کرده و شامگاه حین استراحت، او به ساختمان نفوذ کرده و با استفاده از بنزین ساختمان را به آتش کشید و حین فرار خودش نیز دچار سوختگی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، به جرم قتل عمد در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.