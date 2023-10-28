به گزارش خبرگزاری مهر، انورالحق کاکر، نخست‌ وزیر دولت موقت پاکستان امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ضمن تبریک به مناسبت یک‌صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه گفت: ترکیه تحت ریاست رئیس جمهور اردوغان، همواره نقش بسیار مهمی در روابط منطقه‌ ای و جهانی برای ارتقای صلح و ثبات ایفا کرده است.

نخست‌ وزیر دولت موقت پاکستان در ادامه افزود: دولت پاکستان، یک‌ صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه را به رئیس جمهور اردوغان و مردم برادر ترکیه تبریک می‌ گوید.

وی با بیان اینکه ترکیه در طول قرن گذشته در زمینه‌ های مختلف مانند اقتصاد، آموزش، بهداشت، دفاع، فرهنگ و دیپلماسی پیشرفت‌ های چشمگیری داشته است، گفت: با ریاست اردوغان، ترکیه به طور مستمر نقش مهمی در حمایت از صلح و ثبات در روابط منطقه‌ ای و جهانی ایفا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برادری و دوستی پاکستان و ترکیه مبتنی بر اعتقاد مشترک، قرابت فرهنگی و تاریخ مشترک است، گفت: احترام متقابل بسیار قوی بین مردم پاکستان و ترکیه وجود دارد. این احساس، با حمایت دو کشور در شرایط سخت از یکدیگر، تقویت شد.