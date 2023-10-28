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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

پاکستان: ترکیه نقش مهمی در روابط منطقه‌ای و جهانی دارد

پاکستان: ترکیه نقش مهمی در روابط منطقه‌ای و جهانی دارد

نخست‌وزیر موقت پاکستان اعلام کرد که ترکیه همواره نقش بسیار مهمی در ارتقای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انورالحق کاکر، نخست‌ وزیر دولت موقت پاکستان امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ضمن تبریک به مناسبت یک‌صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه گفت: ترکیه تحت ریاست رئیس جمهور اردوغان، همواره نقش بسیار مهمی در روابط منطقه‌ ای و جهانی برای ارتقای صلح و ثبات ایفا کرده است.

نخست‌ وزیر دولت موقت پاکستان در ادامه افزود: دولت پاکستان، یک‌ صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه را به رئیس جمهور اردوغان و مردم برادر ترکیه تبریک می‌ گوید.

وی با بیان اینکه ترکیه در طول قرن گذشته در زمینه‌ های مختلف مانند اقتصاد، آموزش، بهداشت، دفاع، فرهنگ و دیپلماسی پیشرفت‌ های چشمگیری داشته است، گفت: با ریاست اردوغان، ترکیه به طور مستمر نقش مهمی در حمایت از صلح و ثبات در روابط منطقه‌ ای و جهانی ایفا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برادری و دوستی پاکستان و ترکیه مبتنی بر اعتقاد مشترک، قرابت فرهنگی و تاریخ مشترک است، گفت: احترام متقابل بسیار قوی بین مردم پاکستان و ترکیه وجود دارد. این احساس، با حمایت دو کشور در شرایط سخت از یکدیگر، تقویت شد.

کد مطلب 5923964

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