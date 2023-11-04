جنگ در غرب آسیا توجهات را از اوکراین منحرف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین امروز شنبه کم‌ توجهی غرب به کشورش در بحبوحه تنش آفرینی های اشغالگران قدس در حق مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه را به میان کشید و گفت که این رویداد توجهات را از کی یف منحرف کرده است.

ولودیمیر زلنسکی این سخنان را در جریان برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در کی‌ یف با حضور «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا بر زبان آورد.

«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا ساعاتی پیش با انتشار پیام هایی در رسانه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) از سفر خود به اوکراین خبر داد.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص ادعا کرد: خوشحالم که برای ششمین بار در طول جنگ به کی یف برگشتم. من اینجا هستم تا در مورد مسیر الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا بحث کنم! ما تحت تاثیر اصلاحاتی هستیم که اوکراین در بحبوحه جنگ انجام داده است! من مطمئن هستم که شما می توانید اصلاحات برجسته را خیلی زود تکمیل کنید! اگر این اتفاق بیفتد، اوکراین می تواند به هدف بزرگ خود برسد! ما به حمایت و ترویج صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین ادامه خواهیم داد! حمایت ما تزلزل ناپذیر است!

از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی ان‌ بی‌ سی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که مقامات آمریکایی و اروپایی گفتگوهای خود با مقامات اوکراینی درباره مذاکرات احتمالی صلح با روسیه را آغاز کرده‌اند.

در گزارش ان‌بی‌سی آمده بود: آنها با دولت اوکراین درباره «مفاد احتمالی مذاکرات احتمالیِ صلح با روسیه»، بی‌سروصدا شروع به گفتگو کرده‌اند.

این گزارش همچنین اضافه کرد که در «مکالمات و گفت‌وگوهای بین مقامات غربی و اوکراینی، به شکلی گسترده درباره آنچه کی‌یف مجبور به واگذاری به مسکو جهت نیل به توافق صلح است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»