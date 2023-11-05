به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با رد گزارش‌ها درباره به بن‌بست خوردن ضدحملات کی‌یف علیه مسکو، مدعی شد که گزارش‌ها درباره گفت‌وگوی مقامات غربی با دولت او درباره توافق صلح با روسیه نیز، صحت ندارد!

پس از الحاق چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا به روسیه که پارسال انجام شد و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه آن را یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی در اوکراین خوانده بود، خطوط مقدم وسیع بین طرفین جنگ، حدود یک سال است که تقریباً هیچ جابه‌جایی قابل توجهی نداشته و یکی از مقامات ارشد اوکراین نیز هفته گذشته گفت که «جنگ به بن‌بست رسیده است.»

با این حال، زلنسکی در جریان نشست مطبوعاتی با اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت: زمان سپری و مردم خسته شده‌اند اما اسم این «به بن‌بست رسیدن» نیست!

وی همچنین با رد گزارش‌ها درباره فشار کشورهای غربی بر کی‌یف جهت ورود به مذاکرات صلح با روسیه، مدعی شد: هیچکدام از شرکای ما، برای نشستن بر سر میز، مذاکره و تسلیم کردن و واگذاری چیزی به روسیه، به ما فشار وارد نمی‌کنند.

شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا دیروز (شنبه) مدعی شد که مقامات آمریکایی و اروپایی گفت‌وگوهای خود با مقامات اوکراینی درباره مذاکرات احتمالی صلح با روسیه را آغاز کرده‌اند. در گزارش ان‌بی‌سی آمده بود که «آنها با دولت اوکراین درباره مفاد احتمالیِ مذاکراتِ احتمالیِ صلح با روسیه»، بی‌سروصدا شروع به گفت‌وگو کرده‌اند.»

رییس جمهور اوکراین که چند ساعت پیش از ادعای کی‌یف مبنی بر حمله به یک کارخانه کشتی‌سازی در بندر «کرچ» واقع در ساحل شرقی شبه‌جزیره کریمه، سخنرانی می‌کرد، با تایید این ادعا از آن به عنوان نشانه‌ای مبنی بر موفق بودن ضدحملات اوکراین استفاده کرد!

میکولا اولسچوک، فرمانده نیروی هوایی اوکراین در کانال تلگرامی خود نوشت که «این کارخانه کشتی‌سازی محل اسکان مدرن‌ترین ناوهای روسیه در آن مستقر بودند؛ ناوهایی که قادر به حمل موشک‌های قدرتمند مافوق صوت "کالیبر" هستند.»

با این حال، سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در کریمه با تایید پرتاب موشک از سوی اوکراین به سمت این کارخانه، گفت که همگی موشک‌ها سرنگون شدند و «هیچ خسارت و تلفاتی در کار نیست.»