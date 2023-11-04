آخرین خبرها از وقوع سیل در ۷ شهرستان گیلان + عکس

موسی فکور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات وقوع سیل در فومن و چندین شهرستان گیلان، اظهار کرد: با دریافت گزارش وقوع سیل در فومن امکانات و تجهیزات به همراه جمعی مسئولان استانی به این شهرستان گسیل شد.

وی از تشکیل ستاد کمیته بحران در فومن خبر داد و افزود: با تشکیل این ستاد زوایا و جزئیات وقوع سیل در فومن مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفت.

فکور از مسدود شدن راه ارتباطی ۵ روستای فومن خبر داد و بیان کرد: بارش شدید باران و وقوع سیل موجب تخریب شدن پل سید سرای فومن و مسدود شدن راه اصلی ۵ روستای این شهرستان شد.

وی با تاکید بر لزوم تعریف مسیر جایگزین برای تردد روستاییان اضافه کرد: بازسازی و مرمت پل تخریب شده فومن در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به آب گرفتگی چندین منزل مسکونی در فومن افزود: اسکان یک خانوار سیل زده روستایی فومن در اولویت قرار گرفت.

وی از قطعی برق ۳۵ خانوار روستایی فومن خبر داد و اضافه کرد: مشکل خدمات آب و برق مناطق سیل زده فومن رفع شده و فقط ۳۵ خانوار روستایی دچار قطعی برق هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان از وقوع سیل در ۷ شهرستان گیلان خبر داد و افزود: وقوع سیل ۷ شهرستان فومن، شفت، سیاهکل، لاهیجان، آستانه اشرفیه، رشت و رودبار را تحت تأثیر خود قرار داد.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر از سیل در ۷ شهرستان استان، بیان کرد: سیل در آستانه اشرفیه منجر به آب گرفتگی معابر و یک مدرسه شد و همچنین در رشت چند خیابان دچار آبگرفتگی شدید شد و مزارع سنگر، سایت زباله سراوان و موشنگاه درگیر سیلاب شد.

فکور با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در سیاهکل اتفاق افتاد، گفت: محور سیاهکل به دیلمان بر اثر وقوع سیل دچار رانش شد.

وی ادامه داد: آب گرفتگی معابر، منازل مسکونی، رانش زمین و کوه و مسدود شدن راه‌ها نقطه مشترک آسیب‌های وقوع سیل در شهرستان‌های شفت و رودبار بوده است.