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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۷

استاندار کردستان خبر داد؛

تهیه ۶۸ بسته سرمایه‌گذاری ویژه منطقه آزاد بانه و مریوان

تهیه ۶۸ بسته سرمایه‌گذاری ویژه منطقه آزاد بانه و مریوان

سنندج_ استاندار کردستان با اشاره به تهیه ۶۸ بسته سرمایه‌گذاری ویژه منطقه آزاد بانه و مریوان گفت: باید از این فرصت برای تقویت اشتغال استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: جنایات رژیم صهیونیستی را هیچ انسان آزاده‌ای برنمی‌تابد و امیدواریم هر چه زودتر نابودی اسرائیل را شاهد باشیم چراکه این یک وعده الهی است.

وی همچنین از استقبال باشکوه مردم کردستان از رئیس‌جمهور تقدیر کرد و افزود: تمام دلسوزان نظام اسلامی از حضور مردم کردستان در استقبال از آیت‌الله رئیسی خوشحال شدند، چرا که کردستان یک استان بسیار مهم و بازخورد آن معنای عمیق‌تری دارد.

استاندار کردستان با ابراز خرسندی از خدمتگزاری برای مردمانی که همه کاستی‌ها، کم‌کاری‌ها و نقاط ضعف مسئولان استان را نادیده گرفته‌اند، اعلام کرد: مردم کردستان با استقبال باشکوه خود از رئیس جمهور همه ما را سربلند کردند.

زارعی‌کوشا افزود: امروز رسالت ما سنگین‌تر از قبل شده و باید بیشتر به مردم خدمت کنیم و همت خود را مضاعف و موانع پیش‌روی خدمتگزاری را برداریم.

وی عنوان کرد: مردم اقدامات را می‌بیننند و نسبت به تمام جوسازی‌ها و تبلیغات دشمنان و افرادهای کوچک که دنبال مقاصد خود هستند، بی‌توجه هستند.

استاندار کردستان با بیان اینکه ارتباط خوبی با فعالان اقتصادی در اقلیم عراق برقرار شده اضافه کرد: می‌توان از ظرفیت آنان جهت سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

وی با اشاره به تهیه ۶۸ بسته سرمایه‌گذاری ویژه منطقه آزاد بانه و مریوان بیان کرد: باید از این فرصت در جهت تقویت اشتغال و درآمدزایی استفاده کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به فعالیت کوله‌بران اضافه کرد: تاکنون دو بازارچه هنگه‌ژال بانه و سیف سقز بازگشایی شده که ظرفیتی برای ساماندهی کوله‌بران است.

وی عنوان کرد: روز گذشته نیز طرحی مشترک با حضور رئیس‌جمهور و فرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و استاندار آذربایجان غربی بررسی و مقرر شده که در یک اقدام هماهنگ با در نظر گرفتن همه جوانب کار، برای بازگشایی بازاچه‌ها و ساماندهی کوله‌بران تهیه و به دولت ارائه شود تا متناسب با آن تصمیم‌گیری شود. تا دیگر کسی محتاج و دنبال کوله‌بری نباشد.

کد مطلب 5930421

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