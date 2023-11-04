به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: جنایات رژیم صهیونیستی را هیچ انسان آزاده‌ای برنمی‌تابد و امیدواریم هر چه زودتر نابودی اسرائیل را شاهد باشیم چراکه این یک وعده الهی است.

وی همچنین از استقبال باشکوه مردم کردستان از رئیس‌جمهور تقدیر کرد و افزود: تمام دلسوزان نظام اسلامی از حضور مردم کردستان در استقبال از آیت‌الله رئیسی خوشحال شدند، چرا که کردستان یک استان بسیار مهم و بازخورد آن معنای عمیق‌تری دارد.

استاندار کردستان با ابراز خرسندی از خدمتگزاری برای مردمانی که همه کاستی‌ها، کم‌کاری‌ها و نقاط ضعف مسئولان استان را نادیده گرفته‌اند، اعلام کرد: مردم کردستان با استقبال باشکوه خود از رئیس جمهور همه ما را سربلند کردند.

زارعی‌کوشا افزود: امروز رسالت ما سنگین‌تر از قبل شده و باید بیشتر به مردم خدمت کنیم و همت خود را مضاعف و موانع پیش‌روی خدمتگزاری را برداریم.

وی عنوان کرد: مردم اقدامات را می‌بیننند و نسبت به تمام جوسازی‌ها و تبلیغات دشمنان و افرادهای کوچک که دنبال مقاصد خود هستند، بی‌توجه هستند.

استاندار کردستان با بیان اینکه ارتباط خوبی با فعالان اقتصادی در اقلیم عراق برقرار شده اضافه کرد: می‌توان از ظرفیت آنان جهت سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

وی با اشاره به تهیه ۶۸ بسته سرمایه‌گذاری ویژه منطقه آزاد بانه و مریوان بیان کرد: باید از این فرصت در جهت تقویت اشتغال و درآمدزایی استفاده کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به فعالیت کوله‌بران اضافه کرد: تاکنون دو بازارچه هنگه‌ژال بانه و سیف سقز بازگشایی شده که ظرفیتی برای ساماندهی کوله‌بران است.

وی عنوان کرد: روز گذشته نیز طرحی مشترک با حضور رئیس‌جمهور و فرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و استاندار آذربایجان غربی بررسی و مقرر شده که در یک اقدام هماهنگ با در نظر گرفتن همه جوانب کار، برای بازگشایی بازاچه‌ها و ساماندهی کوله‌بران تهیه و به دولت ارائه شود تا متناسب با آن تصمیم‌گیری شود. تا دیگر کسی محتاج و دنبال کوله‌بری نباشد.

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