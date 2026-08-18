افزایش دمای هوای همدان به ۴۰ درجه؛ وزش باد و غبار رقیق در راه است

همدان- کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به پایداری وضعیت جوی در ۵ روز آینده از روند افزایشی دما خبر داد و گفت: دمای بیشینه در برخی نقاط استان به ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.