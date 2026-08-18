افزایش دمای هوای همدان به ۴۰ درجه؛ وزش باد و غبار رقیق در راه است

محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای پیشبینی آسمان استان تا پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در این مدت در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهرها شاهد وزش باد خواهیم بود.
وی ادامه داد: در بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد نسبتاً شدید بهویژه در مناطق شرقی استان پیشبینی میشود که با پدیده غبار رقیق همراه خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان ادامه داد: از نظر تغییرات دمایی وضعیت جوی برای امروز و فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت اما از روز پنجشنبه دمای روزانه ۲ تا ۳ درجه افزایش مییابد.
وی بیان کرد: این افزایش دما باعث میشود دمای بیشینه در نقاط گرمسیر استان در روزهای پایانی هفته به مرز ۴۰ درجه سانتیگراد برسد و همچنین دماهای کمینه نیز از روز پنجشنبه روند افزایشی در پیش میگیرند.
باقری شکیب ادامه داد: در شبانهروز گذشته شهرستان نهاوند با دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز شهرستانهای ملایر و نهاوند با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین مناطق استان گزارش شدهاند.
وی افزود: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرمترین ساعت به ۳۶ درجه رسید و در خنکترین زمان دمای ۱۶ درجه سانتیگراد برای مرکز استان ثبت شد.
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