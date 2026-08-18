به گزارش خبرگزاری مهر، مومنعلی خزایی ظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان به میزبانی نهاوند با اشاره به موانع زیرساختی و اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: اقداماتی در حوزه‌های تامین آب، برق، زیرساخت‌های مخابراتی، راه‌های دسترسی، مسائل مالیاتی، امور شهرک‌های صنعتی و تسهیلات بانکی انجام شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه‌ها شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت نشست‌های پیشین این کارگروه تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های مطلوب همچنان برخی مصوبات و تصمیمات نیازمند اهتمام و اقدام قاطع دستگاه‌های مسئول هستند و ضروری است اجرای این مصوبات در اولویت قرار گیرد تا موانع کهنه تولید برطرف شوند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان همدان همچنین به بلاتکلیفی طرح احداث زیرگذر نهاوند اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح پیش‌تر در فرمانداری به تصویب رسیده و بر ضرورت اجرای آن تاکید شده است و اکنون باید مشخص شود پروژه در کدام مرحله و نزد چه دستگاهی متوقف مانده تا با رفع موانع موجود از جمله تملک اراضی و جلب مشارکت مجموعه‌های مرتبط عملیات اجرایی آن شتاب گیرد.

وی یادآور شد: فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به نتیجه ملموس تصمیمات چشم دوخته‌اند و از این رو وقتی مصوبه‌ای در جلسات کارشناسی به تصویب می‌رسد توقف آن در مراحل اداری بعدی تنها به افزایش هزینه و اتلاف زمان تولیدکنندگان منجر خواهد شد.

خزایی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برپایی جلسات ستاد تسهیل گره‌گشایی واقعی از کارآفرینان است و پیامد این تصمیمات باید در عرصه تولید و رونق اقتصادی نمود عینی پیدا کند.