هدف گذاری برای کاهش ۱.۶ میلیون روز تعویق قضایی در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شفیعی، در دومین جلسه هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی، با اشاره به مصوبات جلسه پیشین هیئت، به اجرای کامل مصوباتی نظیر تهیه کارنامههای آماری فصلی برای تکتک شعب، احصای شاخصهای مسئولیتپذیری و دلسوزی در ارزشیابی قضات، و تدوین بسته پیشنهادی برای دادگاههای صلح اشاره کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در جهت شفافسازی عملکرد و ایجاد رقابت مثبت میان واحدهای قضایی دانست.
وی با تشریح نظام جدید آماری، خاطرنشان کرد: به زودی شاخصهای سنتی جای خود را به چهار شاخص جدید یعنی شعب نامتعارف، پروندههای نامتعارف، پروندههای تأخیر در رسیدگی و پروندههای نیازمند نظارت خواهند داد. مبنای اصلی این ارزیابیها، "روز تعویق" است و با عنایت به اینکه در حال حاضر استان تهران حدود ۲۱ میلیون روز تعویق دارد، تعهد کردهایم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار روز از این میزان را در سال جاری کاهش دهیم.
معاون قضایی رئیس کل در ادامه به تشریح عملکرد دادگاههای تجدیدنظر استان پرداخت و اعلام کرد: با وجود افزایش ۵۸ درصدی موجودی پروندهها در پی جنگهای اخیر، همکاران قضایی با تلاش شبانهروزی موفق شدند نرخ رسیدگی را به ۱۱۲ روز و متوسط زمان رسیدگی را به ۸۰ روز برسانند.
وی همچنین از کاهش تعداد شعب نامتعارف از ۴۶۴ شعبه در اسفند ماه به ۲۸۳ شعبه در تیرماه خبر داد و این موفقیت را حاصل همت جمعی قضات و کارکنان دادگستری استان دانست.
دبیر هیئت استانی در پایان با اشاره به استقرار موفقیتآمیز ارجاع هوشمند در پروندههای خانواده و کیفری، از برنامهریزی برای هوشمندسازی ارجاع پروندههای حقوقی تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: ارجاع هوشمند علاوه بر ایجاد عدالت در توزیع پروندهها، نقش بسزایی در کاهش اطاله دادرسی و حذف دغدغههای حاشیهای خواهد داشت.
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