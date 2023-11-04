عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه آغاز می‌شود.

فرماندار شهرستان قم با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان به مدت ۷ روز و تا ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت افزود: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل ثبت نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سن داوطلبان به هنگام ثبت نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد افزود: اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، به همراه تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی از جمله مدارک ثبت نام است.

فرماندار قم با بیان اینکه داوطلبان در فرمانداری مراکز استان‌ها و همچنین وزارت کشور می‌توانند جهت ثبت نام اقدام کنند بیان داشت: در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است.