ادعای رهگیری موشک بالستیک بر فراز عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه یمنی پرس، برخی رسانه‌های صهیونیستی بامداد یکشنبه در خبری مدعی شدند که پدافند هوایی عربستان سعودی یک فروند موشک بالستیک را که از یمن به سمت «اسرائیل» شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

گفتنی است نیروهای مسلح ارتش صنعا پیش از این، چهار عملیات نظامی ضد اهدافی در فلسطین اشغالی در ادامه حمایت از مردم فلسطین و توقف بمباران غیر نظامیان در غزه انجام داده است.

به اذعان رسانه‌های عبری در جریان این حملات، حدود ۲۰ انفجار در شمال و جنوب تل‌آویو در نتیجه حملات موشکی انصارالله به اهدافی در اراضی اشغالی به وقوع پیوسته است.