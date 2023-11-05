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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۳:۳۹

ادعای رهگیری موشک بالستیک بر فراز عربستان سعودی

ادعای رهگیری موشک بالستیک بر فراز عربستان سعودی

رسانه‌های عبری بامداد یکشنبه با انتشار تصاویری مدعی شدند که سامانه‌های پدافند هوایی سعودی، یک فروند موشک بالستیک را که از یمن به سمت اراضی اشغالی شلیک شده بود،‌ رهگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه یمنی پرس، برخی رسانه‌های صهیونیستی بامداد یکشنبه در خبری مدعی شدند که پدافند هوایی عربستان سعودی یک فروند موشک بالستیک را که از یمن به سمت «اسرائیل» شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

گفتنی است نیروهای مسلح ارتش صنعا پیش از این، چهار عملیات نظامی ضد اهدافی در فلسطین اشغالی در ادامه حمایت از مردم فلسطین و توقف بمباران غیر نظامیان در غزه انجام داده است.

به اذعان رسانه‌های عبری در جریان این حملات، حدود ۲۰ انفجار در شمال و جنوب تل‌آویو در نتیجه حملات موشکی انصارالله به اهدافی در اراضی اشغالی به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 5930467

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      63 23
      پاسخ
      اولاد شرور ابولهب و حاکم بر ریاض به مراتب از صهیونیستها خطرناک تر هستند!
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      53 28
      پاسخ
      عربستان امارات قطر اردن مصر ترکیه به کمک نظامی اسرائیل اومدن همون ائتلافی که تو سوریه از ایران شکست خوردن
    • Shhram IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      55 26
      پاسخ
      مرگ بر ال سعود لعنت خداوند بر ال سعود بازمانده ابولهب و...... زنده باد ملت بزرگ یمن... مرگ بر بن سلمان جنایتکار....
    • عشقم وطنم♥🇮🇷 IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      19 16
      پاسخ
      دروغ.....
    • علی اصغر سلیمانی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      33 9
      پاسخ
      عربستان معلوم نیست طرفدار مظلومان و مردم فلسطین هست یا طرفدار ظالمین و رژیم جعلی صهیونیستی باید مشخص کند مسلمانه یا یهودی چرا با موشک‌های مسلمانان را به سرزمین‌های اشغالی را رهگیری و نابود کند
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      11 25
      پاسخ
      عربستان هم کشور اسلامی هست یمن هم ،کدام ثروتمندتر است آن برتر است همه چیز با پول اندازه گیری می شود پول یعنی رفاه و آسایش یک ملت
      • Ali LT ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        4 3
        هر کدام که بیشتر غارت و قلدری کنند از دیگران
    • شهرام محمدی IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      26 14
      پاسخ
      تف به ال سعود بی غیرت
    • علی IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      جهان عرب،هه
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 1
      پاسخ
      آل صعود واقعا حروم زادس
    • رامیز IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 2
      پاسخ
      درود بر شما دور ازعقل نیست عربستان باتوجه به تسلیحات پدافندی دراختیار خیلی راحت می‌تواند موشک یمنی را که اصلا بروز نیستند رهگیری کند
    • محسن IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      آل سعود اصالتا یهودی هستن.تحقیق کنید متوجه میشوید.

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