آخرین فرصت ثبت نام در جشنواره ملی فردخت ۱۵ آبان است

سرهنگ پاسدار کریم اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره فردخت اظهار داشت: این جشنواره در دوره چهارم به معنای واقعی ملی بودن خود را نشان دادن است.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی فردخت بر مبنای تعالیم اسلامی و هنر ایرانی است، ابراز داشت: امیدواریم با اقدامات انجام شده و پیش بینی‌هایی که شده است به زودی پیوست اقتصادی این جشنواره نیز شکل بگیرد به نحوی که آثار رسیده به جشنواره بتواند در حوزه تولید انبوه وارد شود.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فردخت با اشاره به اینکه دبیرخانه این جشنواره در کاشان است، تصریح کرد: همچنین این جشنواره در ۳۱ استان دیگر برای خود نمایندگی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و ۵۰۰ نفر برای حضور در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند، گفت: فرصت ثبت نام در این جشنواره تا ۱۵ آبان وجود دارد.

سرهنگ اکبری تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف این جشنواره ایجاد گفتمان و فرهنگ مناسب در جامعه به خصوص در بحث پوشش اسلامی و در راستای جامعه سالم است.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی فردخت از تمام ظرفیت‌های هنری و گفتمان سازی فکری و مبانی دینی استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت ایجاد شده شاهد تحول در صنعت پوشاک و مد و لباس باشیم.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فردخت با اشاره به اینکه این جشنواره توانسته است همگرایی مطلوبی بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی منطقه کاشان و کشور ایجاد کند، تصریح کرد: سال گذشته این جشنواره با همکاری ۱۷ مجموعه برگزار شد درحالیکه امسال ۲۳ مجموعه در سطح کشور با این جشنواره همکاری می‌کنند.