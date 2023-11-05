به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به عملیات سیل و آب‌گرفتگی طی ۷۲ ساعت گذشته، گفت: ۷ استان اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران و همدان متأثر از سیل و آب‌گرفتگی شده‌اند که امدادگران در ۱۱ شهرستان و ۲۳ منطقه شامل ۲۰ روستا و ۳ شهر در این استان‌ها، خدمات امدادی ارائه دادند.

وی ادامه داد: در ۷۲ ساعت گذشته، امدادرسانی به ۳۳۴ نفر، انتقال ۵۴ نفر به مناطق امن و اسکان اضطراری برای ۳۴ نفر، انجام شد.

محمودی با اشاره به اینکه آب تجمیع شده در ۴۶ واحد مسکونی، تخلیه شد، افزود: ۳۶ تیم امدادی شامل ۱۵۳ امدادگر در عملیات شرکت کردند.

رییس سازمان امداد و نجات گفت: ۱۰ دستگاه چادر، ۷۸ تخته پتو، ۱۰ تخته موکت و ۳۰ بسته غذایی توزیع شد.

گفتنی است، امدادرسانی در گیلان و مازندران ادامه دارد.