در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با سخنگوی دولت چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه مسئولین پای میز مطالبه (جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی) که به همت بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، انجمن فرهنگ و سیاست و هیأت محبین (ع) شنبه شب با حضور دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در سالن اجتماعات امیر کبیر برگزار شد.

در این جلسه تشکل‌های دانشجویی به نمایندگی از دانشجویان به بیان برخی از مسائل و پیشنهادات پرداختند، در ابتدا امیر جباری، مسئول بسیج دانشجویی اظهار کرد: ۱۳ آبان روز کشتار خونین دانش‌آموزان برای اعتراض به تبعید امام (ره) به فرانسه و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ است که به مراتب برای ما بسیار حائز اهمیت است و ما در این روز با توجه به شرایط کنونی باید یاد مردم غزه را نیز گرامی بداریم چراکه علی رغم کشتار چندهزار نفره مردم مقاوم غزه، هنوز هیچ‌گونه بیانیه‌ای از جانب افرادی که مدعی حقوق زن و حقوق بشر هستند صادر نشده است.

وی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: در سومین جلسه مسئولین پای میز مطالبه، تلاش ما در بسیج و تشکل‌های دانشجویی حضور مسئولین در دانشگاه برای شنیدن مطالبات دانشجویی است که البته در این بین گلایه ما از عدم حضور مسئولین استانی و شهرستانی نیز وجود دارد اما حضور مسئولین کشوری پای مطالبات دانشجویی اقدام مبارکی است که در دولت سیزدهم شکل گرفته است.

توزیع بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها ساختارمند شود

در ادامه مهدی ملکی، دبیر تشکل انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در ادامه این نشست اظهار کرد: ما دانشجویان انجمن اسلامی در رسته حلقه‌های میانی مطالبات خود را برخلاف کسانی که در عزلت نشینی خویش به دنبال پویایی جامعه هستند مطرح می‌کنیم که بی‌شک اولین مطالبات ما این است که علی رغم افزایش بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها، انتظار داریم فرآیند توزیع بودجه ساختارمند بوده و به آن توجه ویژه شود زیرا عدم توجه به مسئله فرهنگ خسارات زیانباری در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علی رغم درخشش‌های بسیار در سطح کشور و چه بسا جهان اسلام با مسئله کمبود خوابگاه مواجه است که این مسائل مشکلاتی را برای تحصیل دانشجویان ایجاد کرده است.

ملکی با تاکید براینکه جذب هیأت علمی دانشگاه نیازمند شفاف‌سازی است گفت: اگرچه دولت سیزدهم میراث‌دار کم‌کاری‌های دولت پیشین است اما در این بین گشایش‌های اقتصادی نیز شکل گرفته است ولی برای مردم قابل لمس نیست.

وی اضافه کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن باید گفت مردم امکان پرداخت هزینه اعلام شده را ندارند و از طرف دیگر مجبورند سهمیه خود را به افرادی که توانایی مالی قابل توجه دارند بفروشند و خود در منازل استیجاری که هزینه‌های نجومی دارد سکونت داشته باشند که مطالبه امروز ما پیگیری برنامه‌های دولت برای رفع این مسئله است.

ملکی تصریح کرد: در راستا قانون حمایت از جمعیت و واگذاری زمین نیز مسائلی وجود دارد و متقاضیان این عرصه در قزوین بیش از هزار و پانصد نفر هستند اما در این حوزه نیز خلع‌های جدی وجود دارد که باید مرتفع شود.

سینمای خانگی نیازمند نظارت است

وی گفت: عدم نظارت وزارت ارشاد به بحث تولیدات سینمای خانگی از دیگر مسائل روز جامعه است که مطابقت با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد و باید نسبت به آن تدابیری انجام شود.

این مسئول در پایان صحبت‌هایش تصریح کرد: با نزدیک شدن به عرصه انتخابات، برنامه شما برای جلوگیری از فسادهای انتخاباتی و شفاف‌سازی مسئله انتخابات چیست؟

مهدیه شهسواری، نماینده بسیج دانشجویی با تاکید بر حضور بیشتر مسئولین در دانشگاه‌ها اظهار کرد: باتوجه به اتفاقات پیش آمده درخصوص فرماندار قزوین عدالتخواهی و مبارزه با فساد هموار مورد تاکید ما بوده و از شما خواستار اجرای عدالت و مبارزه با فساد هستیم.

وی بیان کرد: ایجاد توازن بین ورودی دانشجویان و رشته‌های مورد نیاز، قانون مندی حضور اتباع غیر قانونی، مسائل مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید رهبر انقلاب مبتنی براجرای این قانون، مسئله مسکن و مشکلات نقدینگی و تسهیل گیری علی رغم تأکیدات ریاست جمهوری و مسئله رسانه دولت که به خوبی نمی‌تواند در خصوص اقناع سازی مخاطبین و جهاد تبیین گام بردارد از مطالبات جدی ما دانشجویان است.

محمدفلاح، دبیر دبیران شورای صنفی دانشگاه در ادامه مطرح کرد: سال‌هاست آموزش، عالی درگیر پولی‌سازی و تبعیض‌هایی شده است که این عوامل اسباب محرومیت تحصیلی بسیاری از دانشجویان شده و مراکز آموزش عالی بسیاری روی کار آمده‌اند و این درحالی است که کیفیت دریافت دانش نسبت به هزینه خدمات بسیار اندک است که اگر این موارد ادامه دار شود سطح کیفی تحصیلات تعداد کثیری از دانشجویان افت کرده و تعداد دانشجویان بدون شغل و مهارت در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: البته این امر در حوزه مدارس نیز وجود وجود دارد که تمرکز آموزشی روی کنکور، وجود دبیران حق التدریسی با دریافت هزینه ناچیز و… است که تمام این عوامل سبب ایجاد استرس در دانشجو می‌شود. در نهایت برنامه دولت برای جلوگیری از شرایط کنونی آموزش، ایجاد آرامش برای دانشجویان و ایجاد عدالت آموزشی چیست؟

محمدرضا جهانبخشی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در ادامه این جلسه اظهار کرد: ۲ هزار دانشجو معلم در فضایی کمتر از ۳ هکتار تحصیل می‌کنند که این امر خود بیانگر نبود و کمبود امکانات دانشگاهی از جمله خوابگاه برای محصلین و نبود خوابگاه متاهلی برای دانشجویان متأهل است.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: در اردوهای جهادی مدارس روستایی، ما متوجه وجود مدارسی شدیم که نیازمند نوسازی و بازسازی هستند که این حوزه نیز نیازمند پیگیری مسئولین است.

وعده اصلاح نظام بانکی دولت محقق نشده است

امیررضا کوهنشین دبیر جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه این جلسه اظهار کرد: رئیس جمهور وعده اصلاح نظام بانکداری، متناسب‌سازی حقوق کارمندی و کارگران به تناسب نرخ تورم را داشتند اما هریک از موارد بعد از گذشت مدت‌ها هنوز محقق نشده است.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم سیاست خارجی به ویژه منطقه‌ای جهت درستی داشته اما فضای فکری داخل کشور عملاً رها شده و اعتماد مردم به مسئولین از دست رفته است که در این بین فضا برای سواستفاده دشمن همواره مهیا خواهد شد.

کوهنشین مطرح کرد: روشنگری و شفافیت اعمال دولت به ویژه در حوزه بانکداری و خودرو برای مردم نهفته است که باید این روشنگری برای ایجاد فضای فکری مناسب در جامعه ایجاد شود.

وی افزود: طرح واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو بی‌کیفیت داخلی در مجلس به تصویب رسید حال سوال این است که چرا دولت نسبت به این مسئله تعلل داشت و تعرفه‌های سنگین برای آن وضع شد؟

سوال دیگر آن است که چرا امکانات و تسهیلات لازم در دانشگاه‌ها برای قشر نخبگانی فراهم نمی‌شود و جوان نخبه از سوی دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

کوه‌نشین در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: در حوزه جوانی جمعیت وظیفه دولت اجرای درست قوانین از جمله وام، تسهیلات، حمایت از مادران دانشجو و… است اما دولت در این حوزه هنوز بودجه‌ای را تخصیص نداده است و برنامه‌ای برای قشر جوان در نظر نگرفته است که مطالبه امروز ما علت کم‌توجهی نسبت به این مسائل اساسی است.

معین کریمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه این جلسه ابراز کرد: مسئله آزادسازی مدارک پزشکان با کمترین هزینه و توجه به حقوق پزشکان باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی در پایان ابراز کرد: بیش از ۱۰۰ سال از قدمت بیمارستان ۲۲ بهمن می‌گذرد و هنوز تصمیم انتقال این بیمارستان به جای دیگر بعد از گذشت ۱۰ سال از زمان تصمیم گیری اتفاق نیفتاده است که این مسئله درخصوص بیمارستان کوثر نیز صدق می‌کند.

امین اوشادی از دیگر دانشجویان حاضر در جلسه در ادامه این نشست اظهار کرد: مسئله‌ای که امروز بیشتر از گذشته در جامعه مشهود است مسئله عدم وحدت بین مردم و دینداری است و این درحالی است که اسلام برای تمام مسائل برنامه جامعی درنظر دارد و در واقع رمز رهایی ما از مشکلات تحکیم وحدت و توجه به اصل اسلام است.

دانشجویان جهانی فکر کنند

دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پس از شنیدن مطالبات دانشجویان اظهار کرد: اینکه قرآن کریم برخی ایام را ایام الله می‌داند فلسفه‌اش این است که موقعیت‌های خاص این استعداد را دارد که به ما پرده‌های حقیقت و ابعادی از حقیقت را نمودار کند.

وی ادامه داد: قطعاً یکی از ایام الله انقلاب اسلامی متنعم شدیم به برکت اخلاص انقلابیون و راهبری امام (ره) همین سالروز ١٣ آبان است؛ این سالروز شروعش با تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴٣ و بعد کشتار دانش آموزان در سال ۵٧ و بعد پاسخ دانش آموزان و دانشجویان به اقدام ایالات متحده و رژیم سلطنتی علیه ملت ایران در سال ۵٨ است.

سخنگوی دولت سیزدهم گفت: بعد از جنگ جهانی دوم که ایالت متحده قدرت پیروز جنگ و هندسه قدرت جهانی را به دست گرفته و جهان رو به آنها سر خم کرده بود و هیمنه بزرگی داشت چنانچه گویی این حکومت شکست ناپذیر و دست نیافتنی است که باید از او تمکین کرد و با ابزار مختلف سیاست‌هایش را پیش می‌برد ولی واقعه ١٣ آبان نشان داد نه یک حکومت و مجموعه‌ای از کشورها که صرفاً یک مجموعه خودجوش دانشجویی انقلابی بدون سلاح و بدون امکانات ظاهری مادی بود اینها به تنهایی در تهران اقدامی می‌کنند که هیمنه پوشالی استکباری جهانی را می‌شکنند تا جایی که صدای این اقدام تا قلب نیویورک می‌رود و کارتر تک مرحله‌ای می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: جمع دانشجویی به جهان نشان می‌دهند با دست خالی و با اقدام به موقع و درست می‌شود جهان را متأثر کرد. همان طور که رهبر عزیز انقلاب فرمودند شکست این هیمنه هم جبران ناپذیر بود اما فراموش نکنیم شیاطین دو ابزار دارند اول تحریف که حقیقت را قلب کنند و با دروغ حقیقت را مخلوط کنند، ١٣ آبان این ترس را از بین برد به همین دلیل انقلاب دوم نام گذاری شد چرا که اول دیکتاتور را زمین زدند و یک مرتبه دانشجویان، پشتیبان این سلطه را بی آبرو کردند و جوانان نشان دادند استقلال و مقاومت حتماً اسباب پیروزی خواهد شد.

وی افزود: درحال حاضر جوانان غزه از هر جهت ٢٠ سال است که تحریم مطلق از منظر ظاهری هستند و حدود ٨٠ سال نیز کشور در شرایط جنگ قرار دارد دارد اما این شرایط نشان می‌دهند چند جوان انقلابی می‌توانند رژیمی را که دندان مسلح و دارای ارعاب و تحریف است و همه فکر می‌کنند دارای قدرت است را چگونه به زانو درآورده و ناو های خود را به منطقه بیاورند.

بهادری جهرمی بیان کرد: میزان اهمیت و جایگاه و اثر گذاری جنبش‌های خودجوش جوانان است و باید قدر دانسته شود حد و اندازه این جمع‌ها جهانی است و باید جهانی فکر کنید و گاهی استانی و ملی اقدام کند حتماً اقدام محلی می‌تواند اثر جهانی بگذارند.

سخنگوی دولت سیزدهم مطرح کرد: ١٣آبان نشان داد پیروزی نهایی از آن اراده‌های مستقل، قوی و پولادین جوانان است و قطعاً اولین دستاورد جوانان فلسطینی اولین دستاورد سقوط کابینه نتانیاهو است، فراموش نکنید امروز غرب و رژیم اسرائیل در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارند، امروز نگاه مقاومت قوی‌تر از همیشه بوده و فلسطین کلام مشترک جهان اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که امروز در غزه رقم می‌خورد آزمون همه سردمداران کشورهای مختلف به خصوص اعراب است و همه مسلمانان نگاه به این موضوع دارند، آزمون‌های تاریخی حقیقت پشت ابر را همان طور که ١٣ آبان واقعیت پشت لانه جاسوسی را نشان داد نشان می‌دهد امروز هم حماسه غزه حقیقت واقعی غرب بدون روتوش را نشان داد که چقدر ضدجنگ و صلح طلب هستند و کارایی نهادهای بین المللی را نشان داد.

۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها باید صرف فرهنگ شود

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص اهمیت پرداخت به موضوعات فرهنگی در دانشگاه‌ها توضیح داد: طبق قانون باید ۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها خرج موضوعات فرهنگی شود و با توجه به سازوکارهای نظارتی در داخل قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها عملاً امکان تغییر و یا خلاف در این موضوع وجود ندارد.

سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به مسئله خوابگاه‌های دانشجویی مطرح کرد: با توجه به این موضوع که کشور سه سال درگیر مسئله کرونا بوده است سرمایه گذاری لازم در زمینه بهسازی و نوسازی و ساخت خوابگاه‌های جدید انجام نشده است و دولت سیزدهم در دوسال گذشته بیش از هر چیز به بازسازی خوابگاه‌های که سه سال رها شده بودند پرداخته است تا به نقطه صفر برسد و بتواند روند ساخت را از سر بگیرد.

وی به موضوع حقوق هیأت علمی دانشگاه اشاره کرد و گفت: اتفاق‌هایی در دولت گذشته رقم خورده است که واقعاً جای تعجب دارد برای مثال در برنامه و بودجه از دانشگاه‌ها خواسته شده برای تأمین حقوق جاری هیأت علمی‌ها، خود اقدام به فروش ساختمان کنند، امروز البته این مشکلات را پشت سر گذاشته‌ایم و دولت برنامه مدونی برای پرداخت و بهسازی و نوسازی در دانشگاه‌ها دارد.

کاهش ۲۰ درصدی تورم در کشور

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دانشجویان در زمینه رشد اقتصادی و مهار تورم عنوان کرد: تغییرات و رخدادهای اقتصادی از جنس تغییرات آنی نیستند که در یک زمان خاص ملموس باشند اما شاخص‌ها به ما نشان می‌دهند که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم. با آغاز کار دولت سیزدهم تورم ۶۰ درصدی را در کشور تجربه می‌کردیم که امروز این عدد به ۴۰ درصد رسیده است گرچه این رقم نیز بزرگ است و باید تلاش کنیم که تورم بیش از پیش مهار شود با این حال تغییرات امیدوار کننده هستند.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته کشور با یک اغتشاش داخلی روبرو بوده است و نیز همه جهان درگیر تورمی بودند که از قبل جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاده بود با احتساب این موضوعات می‌بینیم که دولت مسیر درستی را پیموده است.

این مسئول به موضوع رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور صفر و زیر صفر بوده است اما امروز با گذشت از دو سال از فعالیت دولت خوشبختانه رشد اقتصادی ۴.۲ را تجربه می‌کنیم.

وی با اشاره به مسئله مسکن در دولت سیزدهم و بیان این مسئله که ساخت مسکن تنها به عهده دولت نیست توضیح داد: برنامه دولت این نیست که مسکن بسازد و آن را در اختیار مردم قرار دهد بلکه طرح‌های مختلفی نظیر دادن زمین و تسهیلات در برنامه دولت دیده شده است و از مجموع مسکن‌هایی که قرار است ساخته شود تنها ۵۰۰ هزار واحد که مسکن محرومان تلقی می‌شود به طور کلی توسط دولت ساخته خواهد شد.

سخنگوی دولت سیزدهم تصریح کرد: گفته می‌شود برای ساخت مسکن آورده نقدی مردم و تسهیلات مشکل دارد و این موضوعی است که روند ساخت را کند کرده پس بهتر است دولت در پرداخت تسهیلات تسریع کند ولی نباید فراموش کرد که تسهیلات خلق پول می‌کند و تورم زا است، اگر بی مهابا تزریق پول کنیم مسکن سازی هم ایجاد تورم می‌کند پس باید برای این موضوع هم برنامه ریزی داشته باشیم.

دولت به دنبال ساخت مسکن در شهرهای کوچک است

وی یادآور شد: از برنامه‌های دولت ساخت مسکن در شهرهای کوچک است تا از مهاجرت هم تا حدی جلوگیری شود، بنابراین پرداخت تسهیلات در شهرهای زیر ٢۵ هزارنفری ٣۵٠ میلیون تومان بوده و در روستاها هم همین مبلغ با سود ۵ درصد پرداخت می‌شود که علناً قرض الحسنه به حساب می‌آید.

وی در ادامه با اشاره به هزینه اجاره بها که در ماه‌های اخیر به طور سرسام آوری اتفاق افتاده است گفت: قیمت مسکن افزایش یافته است که افزایش اجاره بها یکی از توابع آن است دولت گذشته اعتقادی به ساخت مسکن نداشته است و عدم ارائه و به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا موجب افزایش تورمی قیمت مسکن شده است، بر هر ساله به تولید یک میلیون مسکن نیاز دارد در حالی که در سال‌های گذشته عرضه و ساخت مسکن حتی به نصف این رقم نیز نمی‌رسیده است، در حال حاضر قیمت خرید و فروش مسکن ثبات دارد که به زودی این ثبات به بازار اجاره بها نیز سرایت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل مؤثر در اجاره بها مسئله مشاورین املاک و موضوعاتی بوده که آنها ایجاد کرده‌اند در حال حاضر قوه مجریه با شدت با این موضوع برخورد می‌کند و تا حد زیادی نیز این مسئله کنترل شده است.

بهادری جهرمی فساد ستیزی را یکی از نشانه‌های اصلی و موضوعات جدی در دیدگاه دولت معرفی کرد و گفت: اقدامات شخص آقای رئیس جمهور در جایگاه‌هایی که در گذشته در اختیار داشته‌اند این موضوع را نشان می‌دهد که اراده جدی در خصوص برخورد با فساد به خصوص در خود دولت وجود دارد و از همین رو اختیارات ویژه به بازرس ویژه رئیس جمهور داده شده است لذا تاکید می‌کنیم که هیچ گونه چشم پوشی در خصوص فساد در دولت وجود ندارد و از همین رو گشت ویژه مدیران هم انجام می‌گیرد. هم دولت و هم رئیس جمهور تعارف با فساد ندارد و نگاه دولت پیشگیری از تخلف است.

وی با اشاره به موضوع دستگیری فرماندار عدالت خواه قزوین که در سوال‌های دانشجویی مطرح شده بود عنوان کرد: اتفاقی که رویداد یک اقدام قضائی است و طبیعتاً حق شما پرسشگری است و مسئولین قضائی حتماً نسبت به آن استقبال می‌کنند و توضیحاتی دارند که می‌توان در این راستا نشست‌های تخصصی و کرسی آزاد اندیشی در این زمینه تشکیل داد و موضوع را از زوایای مختلف بررسی کرد.

این مسئول عنوان کرد: نگاه دولت دراین حوزه کاملاً روشن است و نگاه این است که کسی که با فساد مقابله و فساد را گزارش می‌دهد، به او نشان اعطا کرده و حتی او را فرماندار می‌کند.

وی پاسخ به سوال دانشجویان رشته‌های پزشکی در خصوص مبالغ دریافتی این دانشجویان تبیین کرد: حتماً خدماتی که این عزیزان ارائه می‌دهند قیمت بیشتری دارد با این حال دولت تلاش کرده است حقوق دانشجویان پزشکی افزایش داشته باشد در دولت گذشته دریافتی دانشجویان ۳ میلیون تومان بوده است که امروز این مبلغ تا ۱۱ میلیون تومان افزایش داشته است.



وی افزود: در خصوص پزشکان نیز سقف دریافت کارانه، برداشته شده است در واقع دولت به دنبال پرداخت‌های واقع بینانه به پزشکان است. این موضوع در خصوص حقوق سایرین و آنهایی که حقوق پایه دریافت می‌کنند نیز صادق است دولت طی دو سال حقوق پایه را از ۲ میلیون و سیصد هزار تومان به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش داده است.

سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به تشکیل صندوق بیماران خاص و هدف‌گذاری دولت برای ایجاد زیرساخت‌های درمانی مناسب در کشور گفت: طی ۲ سال گذشته ۱۵ هزار تخت بیمارستانی به مجموعه درمانی کشور اضافه که معادل ۱۰ درصد کل تخت‌های بیمارستانی کشور است.

وی در توضیح اقدام دولت در خصوص قانون جوانی جمعیت بیان کرد: ساز و کار دولت سیزدهم این‌طور نیست که قانونی را عملی نکند از همین رو در راستای قانون جوانی جمعیت دولت اقدامات پیشرو داشته است و از آن جمله باید به وام فرزند آوری، افزایش حقوق عائله مندی، بیمه شدن نوزادان تا پنج سالگی و بیمه شدن مادر باردار تا ۲ سالگی و درمان نازایی با نرخ دولتی اشاره کرد.

سخنگوی دولت یادآور شد: انتقادهای زیادی به مجموعه رسانه‌ای دولت وارد می‌شود که باید این توضیح را در نظر داشته باشیم که خط ارتباطی بین مردم و دولت رسانه‌ها هستند در سال‌های گذشته با اتفاق‌های مختلف کام مردم تلخ شده است و در اختیار قرار دادن هر خبر مثبتی کمتر از اخبار منفی دیده می‌شود که دولت تلاش می‌کند کم کم با ایجاد امید و ارائه اخبار درست و صحیح در جهت تغییرات مثبت این موضوع را تغییر دهد و به سمت امیدآفرینی حرکت کند.