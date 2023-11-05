به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد بیان داشت: پهلودهی این کشتی ۶۷ متری فله‌بَر به منظور بارگیری و صادرات ۲ هزار و ۵۰۰ تُن سیمان فله از کارخانه سیمان هرمزگان شهرستان خمیر انجام شده است.

وی ادامه داد: این کشتی که از بندرلنگه به صورت خالی از مسیر بندر باسعیدو قشم وارد بندرخمیر شده بود، پس از انجام یک نرم عملیاتی مناسب توسط یک فروند یدک‌کش پهلودهی شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآورشد: اسکله ۲ بندرگاه خمیر دارای هشت متر آبخور بوده و ظرفیت پذیرش کشتی‌هایی با ۱۰ هزار تُن اعم از فله‌بر و جنرال کارگو را دارا است.

عباس‌نژاد خاطرنشان کرد: باتوجه به امکان سنجی صورت گرفته انتظار می‌رود تا پایان سال‌جاری صادرات و واردات از بندرگاه خمیر از مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن عبور کند.

بندر باسعیدو جزیره قشم از پرکارترین بنادر جزیره در کار ماهیگیری و صیادی است که روزانه بیش از ۱۰۰ تُن ماهی از جمله زرده، هوور و شیرماهی در این بندر از شناورهای صیادی تخلیه می‌شود.