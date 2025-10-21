  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

فرماندار خمیر: صادرات بندرخمیر ۶۰ درصد افزایش یافته است

بندرعباس-فرماندار خمیر از رشد ۶۰ درصدی ارزش صادرات از بندرخمیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد زرهی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز ملی صادرات و قدردانی از تلاش‌های مجموعه گمرک و بنادر خمیر، از نقش مؤثر آنان در رونق اقتصاد دریا محور شهرستان تقدیر کرد.

زرهی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به سال گذشته گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۳۸۵ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۱۱ میلیون دلار از بندرخمیر صادر شده است که عمده کالاهای صادراتی شامل سنگ گچ، کلسیم کربنات، بنتونیت و فلدسپات می‌باشد.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های مجتمع بندری خمیر افزود: این مجتمع بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه است.

فرماندار خمیر همچنین با اشاره به مراحل پایانی رسمی شدن مرز بندر خمیر و الحاق پس‌کرانه جدید به مجتمع بندری گفت: این منطقه در حوزه تولید مصالح ساختمانی از جمله سیمان، گچ و آهک دارای توانمندی‌های بالایی است و به‌عنوان تولیدکننده نخست سیمان و گچ در استان هرمزگان شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه بندرخمیر در تلاقی مسیر بندرعباس، بندرلنگه، قشم و استان فارس قرار دارد، اظهار کرد: توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، این شهرستان می‌تواند به پایانه صادراتی مهمی برای ارسال مصالح ساختمانی به کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس تبدیل شود.

زرهی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های توسعه‌ای شهرستان خمیر گفت: وجود کارخانه‌های بزرگ از جمله سیمان هرمزگان، کارخانه گچ، شهرک صنعتی، پایانه بار و گمرک فعال، همراه با دسترسی دریایی مناسب، موجب رشد اقتصادی و صنعتی این شهرستان شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بندر خمیر با برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی کم‌نظیر به‌ویژه جنگل‌های مانگرو (حرّا)، ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دریایی دارد و می‌تواند به یکی از مقاصد مهم جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

