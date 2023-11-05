ایرانسل اپراتور برتر در حوزه پدافند غیرعامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، همایش هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، صبح شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲، با حضور دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر سید محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دکتر یوسف امیری رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و شماری از معاونان وزیر و مدیران این حوزه، در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید قندی برگزار شد و ایرانسل، لوح اپراتور برتر در حوزه پدافند غیرعامل را دریافت کرد.

این همایش، همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف بررسی آخرین وضعیت پدافند غیرعامل در حوزه سایبری و معرفی برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، برگزار شد.

در لوح اهدا شده به ایرانسل به این مناسبت، از دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، به دلیل زحمات بی‌شائبه با روحیه جهادی در عرصه تحقق اهداف پدافند غیرعامل، تقدیر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در این مراسم با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات گفت: امروزه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات از جمله وزارتخانه‌هایی است که به‌طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد و هرگونه اختلال در ارتباطات، می‌تواند مشکلات جدی برای مردم ایجاد کند.

زارع‌پور افزود: در شرایطی که مردم کندی یا قطعی ارتباطات را برنمی‌تابند، باید به موضوع پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات، توجه ویژه داشت و از قبل، سطح آمادگی را در برابر تهدیدها افزایش داد.

در پایان این مراسم، حاضران، از غرفه ایرانسل در نمایشگاه نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، بازدید کردند و با آخرین اقدامات و دستاوردهای ایرانسل در این زمینه، آشنا شدند.

همچنین چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲، در بازدید دکتر سعید رحیمی معاون فاوای پدافند غیرعامل کشور، دکتر یوسف امیری رئیس و دکتر محمد صمدایی دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و هیئت همراه از ساختمان مرکزی ایرانسل به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در حوزه پدافند غیرعامل ارائه شد.

در این نشست، علاوه بر انجام مانور موفقیت‌آمیز پایداری زیرساخت ابر ایرانسل و سامانه هوشمند مدیریت برق ایرانسل و شبیه‌سازی موفقیت‌آمیز تست نفوذ و پایش حمله سایبری به سایت ایرانسل توسط تیم مرکز عملیات امنیت، به درخواست حاضران، مانور غیرفعال‌سازی دیتابیس اصلی مشترکان ایرانسل (HLR) نیز انجام شد. در صورت ناموفق بودن این آزمایش، سرویس ده‌ها میلیون مشترک فعال ایرانسل، قطع می‌شد و مشترکان از دسترس خارج می‌شدند. اما کارشناسان ایرانسل توانستند بدون آمادگی قبلی و به صورت پیش‌بینی نشده، در ساعت پیک شبکه، این آزمایش را انجام دهند و با غیرفعال‌سازی دیتابیس اصلی، دیتابیس جایگزین در شهرستان دیگر، بلافاصله (در کسری از ثانیه) و بدون کوچکترین تأثیر در شبکه فعال شد.

سوم تا دهم آبان‌ماه، هفته نکوداشت پدافند غیرعامل نامگذاری شده است و امسال، با شعار «ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید» گرامی داشته شده است.

پیش از این، وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، موفق شده بود بر اساس ارزیابی‌های تخصصی انجام شده، دستگاه برگزیده حوزه پدافند غیرعامل کشور شناخته شود و امروز نیز، ایرانسل به عنوان تنها اپراتور، جایزه برتر این حوزه را در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دریافت کرد.