آغاز انتخاب استادان منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا توحدی گفت: برنامه داوری و انتخاب بهترین استادان صنایع‌دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی با سخنرانی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه و همچنین معاون شهردار شهر جهانی دونگ یانگ آغاز به کار کرد و سپس داوران از کشورهای مختلف نظراتشان را برای داوری اساتید اعلام کردند.

وی با بیان اینکه برنامه داوری و انتخاب بهترین اساتید صنایع‌دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی در شهر دونگ یانگ چین برگزار می‌شود، اظهار کرد: این برنامه از ۵ تا ۹ نوامبر طبق برنامه پیش‌بینی شده برگزار می‌شود.

توحدی افزود: در این رویداد ۱۴ داور از ۱۱ کشور منطقه شامل ایران، هند، استرالیا، سریلانکا، سنگاپور، تایلند، مالزی، ازبکستان، چین، قزاقستان و هند در برنامه حضور دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه شهر یونگ‌یانگ شهر جهانی صنایع‌دستی در رشته منبت چوب است، تصریح کرد: بر این اساس برنامه داوری بهترین استادان صنایع‌دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه در این شهر برگزار می‌شود.

توحدی با تاکید بر اینکه داوران و مهمانان از مناطق شش‌گانه منطقه حضور دارند، گفت: این افراد از ۱۱ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند.