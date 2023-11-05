برنامه جهادی احیای سرزمین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین جلسه کاشت مردمی یک میلیارد درخت در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد. عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس تفاهم و توافق انجام شده در سال نخست طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت باید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های دولتی و خصوصی تولید شود؛ البته تمام نهال‌ها برای سال نخست آماده نمی‌شود و برخی نهال‌ها بر اساس پرورش آنها در سال دوم و بعضی در سال سوم آماده می‌شود که تعداد آنها از کل نهال‌ها زیاد نیست.

وی افزود: استان‌های زیادی نهال کاری خود را با مدیران و اقشار مختلف مردم آغاز کرده‌اند که نمونه شاخص آنها استان‌های کردستان، بوشهر و همدان است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه ۴۴ سفر استانی داشته است، تصریح کرد: سفرهای بعدی به استان‌های لرستان، همدان، خوزستان و بوشهر خواهد بود.

وی گفت: مرحله تولید ۲۰ درصد کار است ۱۰ درصد مربوط به کاشت و ۷۰ درصد فعالیت مربوط به داشت و نگهداری از این نهال‌ها و درختان است. در بخش تجهیزات مثل ابزار آبیاری کمبودهایی وجود دارد. طی مذاکراتی که با مدیر ستاد بحران کشور انجام شد با وزیر کشور مکاتباتی داشته باشیم تا در قالب طرح بحران کشور اعتباراتی از سوی وزارتخانه تخصیص داده شود.

تعارفی در طرح احیای سرزمین نداریم

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه از آماده سازی برنامه جهادی برای احیا سرزمین عرصه‌های طبیعی خبر داد و گفت: برنامه جهادی احیای سرزمین در جنگل، آبخیزداری، مرتع، بیابان و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در شهریور ۱۴۰۲ آماده شد. در راستای تثبیت و یکپارچه سازی زمین، برش‌های استانی مشخص و در کتابچه آماده شده و جدول اعتبار مورد نیاز در قالب ۵ ساله محاسبه شده است.

وی افزود: احداث پایگاه مدیریت آتش، تکمیل آنها به تفکیک استانی آمده یا اینکه کجا دکل دیدبانی با دوربین نیاز است تمام جزئیات در طرح ۵ ساله برنامه جهادی احیای سرزمین آمده است.

نوبخت به مطالعات آبخیزداری اشاره کرد و گفت: در همین برنامه برای ۹۰ میلیون هکتار آبخیزداری در قالب برنامه ۱۰ ساله فعالیت‌ها در حال انجام است.

نوبخت با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه زمین و زمین خواری در سازمان منابع طبیعی ادامه داد: خلأ یگان پویا ستادی موضوع دیگری بود که پیگیری و انجام شد. بنابراین تمام مدیران استانی باید لیست پرونده‌هایی که خلع ید می‌شد اما نشده را تا آخر هفته برای یگان حفاظت سازمان ارسال کنند. تعارفی با هیچ سازمان و فرد خاصی نداریم چون ما حافظ انفال هستیم.

۱۶ آذر آغاز طرح کاشت یک میلیارد درخت

نوبخت در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: بر اساس توانمندی سازمان به لحاظ نیروی انسانی می‌توانیم ۴۰ میلیون هکتار آبخیزداری را در طول برنامه برای کشور به سرانجام برسانیم اما این عدد در برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون هکتار دیده شده که امیدواریم در طول برنامه به عدد ۴۰ میلیون هکتار دست پیدا کنیم.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی در بخش مراتع نیز آمادگی دارد برنامه احیا و غنی سازی ۵۰ میلیون هکتار از اراضی را انجام دهد. در بخش بیابان این عدد ۳ میلیون هکتار در نظر گرفته شده است.

این مقام دولتی با بیان اینکه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت آغاز شده است، گفت: تاریخ کاشت به طور رسمی ۱۶ آذر و روز دانشجو خواهد بود و طرحی است که اتحاد اقوام و اقشار مختلف جامعه را در پی خواهد داشت.

وی افزود: انتظار است تولید، کاشت و نگهداشت نهال‌ها بین استان‌ها رقابت ایجاد کند و در این حوزه آمار درست اعلام شود؛ زیرا ممکن است در طول برنامه برخی نهال‌ها دچار مشکل شده و به هر دلیلی خشک شده و از بین بروند باید با اعلام آمار دقیق نهال‌های دیگر جایگزین آنها شوند. به این ترتیب ممکن است در سال‌های دوم، سوم و چهارم تعداد درخت‌های در نظر گرفته شده برای کاشت بیش از ۲۵۰ میلیون اصله نهال باشد.

نوبخت با تاکید بر اینکه در انجام احیا سرزمین هیچ توصیه‌ای از نهاد یا افرادی خاص پذیرفته نمی‌شود، گفت: سازمان منابع طبیعی با کسی تعارف ندارد و مدیران این سازمان موظف هستند بر اساس قانون و دیدگاه کارشناسان با حداقل خسارت بر طبیعت حداکثر انفال برای مردم جامعه نه اشخاص، ایجاد کنند.