رحمان جلالی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان می‌توانند از امروز شنبه، شخصاً یا به وسیله نماینده به صورت کتبی و رسمی معرفی شده، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت یکپارچه در تاریخ یازدهم اسفندماه برگزار می‌شود، افزود: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌توانند از امروز یکشنبه ۱۴ آبان ماه تا شنبه ۲۰ آبان ماه به مدت هفت روز از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و مدرک سطح چهار حوزه علمیه را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: داوطلبان باید هنگام ثبت‌نام، اصل شناسنامه عکس‌دار و تصویر تمام صفحات، اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن، اصل مدرک حوزوی و تصویر آن و شش قطعه عکس ۶ در ۴ به همراه داشته باشند.

وی با تشریح شرایط ثبت نام داوطلبان مندرج در تارنمای وزارت کشور، خواستار مطالعه دقیق شرایط ثبت نامی شد و ادامه داد: امکان ثبت‌نام متقاضیان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در فرمانداری قم همچون وزارت کشور برای تمام حوزه‌های انتخابیه وجود دارد.