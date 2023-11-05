کاهش مصرف آب با کشت متناسب با اقلیم

عیسی بزرگ زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت می‌تواند در بهبود وضعیت آبی می‌تواند مثمر ثمر باشد گفت: تغییر الگوی کشت را باید به بهینه کردن الگوی کشت متناسب با وضعیت اقلیمی هر منطقه البته با برنامه کشت همراه باشد، تعبیر کنیم.

وی ادامه داد: الگوی کشت نباید به گونه‌ای باشد که تمامی کشاورزان در منطقه‌ای به کشت یک محصول روی آوردند زیرا در این صورت منجر به ازدیاد تولید می‌شود به همین دلیل الگوی کشت باید با برنامه کشت همراه باشد.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: اگر کشت محصولات با اقلیم سازگاری داشته باشند، اقدامی بسیار مفید است و منجر به تولید بیشتر ماده خشک از یک متر مکعب آب و تولید مؤثر تر مواد غذایی، میوه و غلات مورد نیاز است.

بزرگ زاده با اشاره به اینکه تولید مؤثر محصولات منجر به کاهش هدر رفت می‌شود خاطر نشان کرد: زمانی که تولید مؤثر تر است هدر رفت به همان تناسب کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر در منطقه‌ای همه هندوانه بکارند دیگر برای مردم صرف اقتصادی ندارد که پول کارگر برای برداشت این محصول را دهد و هزینه مازادی برای نگه داری این محصول برای کشاورزان ایجاد می‌کند زیرا با بی برنامگی همه به یک محصول روی آوردند و این ازدیاد محصول منجر به کاهش چشمگیر قیمت می‌شود و این محصول در این منطقه از بین می‌رود.

به گفته این مقام مسئول برای ما بهینه کردن الگوی کشت ضرورت دارد چرا که به کشاورزی راهبردی معتقدیم و هم به امنیت غذایی و هم به تأمین مواد اولیه برای مردم به همین دلیل باید چنین اقدامی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظری بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای آب مصرفی کشاورزان وجود دارد، توضیح داد: وزارت نیرو معتقد است که ۸۲ میلیارد متر مکعب از ۹۴ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود در صورتی که وزارت جهاد و کشاورزی می‌گوید مبنای حساب این عدد از پای منبع نباید محاسبه شود و باید آب مصرفی در مزرعه‌ها مبنا این مصرف قرار بگیرد عددی نزدیک به ۷۰ میلیارد متر مکعب می‌شود. که نشان دهنده حجم بالای مصرف در بخش کشاورزی است.

بزرگ زاده خاطر نشان کرد: در صورتی که الگوی کشت متناسب با هر اقلیم باشد دو حالت وجود دارد یکی کاهش مصرف آب و دیگری افزایش تولید محصول است.

به گفته سخنگوی صنعت آب در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آب جهاد کشاورزی الگوی کشت مطرح شد و در حال برسی‌های نهایی از سوی وزارت نیرو، دانشگاهیان و کارشناس این حوزه است و در حال حاضر طرح نهایی برای تغییر الگوی کشت وجود ندارد.