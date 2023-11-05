به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب‌الله میرغفوری، صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به مساله دانش بنیان‌ها و نگاه خوبی که به علم و فناوری در استان یزد وجود دارد، اظهار کرد: در این راستا برگزاری سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های نوآوری به میزبانی یزد پیگیری شد.

وی عنوان کرد: بر این اساس، سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری در روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان ماه با مشارکت اجزای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور برگزار می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان یزد با اشاره به محورهای این کنفرانس بیان کرد: توسعه نوآوری منطقه‌ای و نقش دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و جامعه، اصلی‌ترین محور این کنفرانس است.

میرغفوری افزود: این کنفرانس در ۱۱ محور شامل «منابع انسانی در سازمان‌های نوآور»، «نوآوری در برنامه‌های ملی توسعه و برنامه هفتم توسعه کشور»، «جامعه، فرهنگ و نوآوری؛ نقش انجمن‌های مردم نهاد»، «خیران فناوری و جوامع محلی در توسعه نوآوری منطقه‌ای»، «شرکت‌های فناور، بورس و فرابورس»، «تنوع‌بخشی به پارک‌های علم و فناوری و خصوصی‌سازی» و ... برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در حوزه زیست بوم نوآوری و فناوری و تبدل تجربیات عناصر مختلف زیست بوم، از اهداف اصلی این کنفرانس است.

رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به برنامه زمان بندی این کنفرانس و انتشار فراخوان آن گفت: با پایان مهلت ارسال مقالات و ارزیابی آثار، ۶۱ مقاله برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شد که از این تعداد ۴۴ مقاله به صورت حضوری و ۱۷ مقاله به صورت پوستری در قالب ۱۲ پنل در روزهای برگزاری کنفرانس ارائه خواهد شد.

میرغفوری با اشاره به سخنرانی ۱۶ نفر در مراسم افتتاحیه و پنل‌های این کنفرانس یادآور شد: ۲۰۰ نفر برای شرکت در کنفرانس از نقاط مختلف کشور ثبت نام کردند که برخی از رؤسای پارک‌های علم و فناوری و صندوق پژوهش فناوری، محققان و پژوهشگران صاحب مقاله از جمله این افراد هستند.

وی با اشاره به حمایت بخش خصوصی و دولتی از برگزاری این کنفرانس عنوان کرد: نمایشگاهی جنب تالار آفرینش پارک علم و فناوری در قالب ارائه دستاوردهای حامیان کنفرانس برپا خواهد شد.

میرغفوری ادامه داد: مراسم افتتاحیه این کنفرانس در روز هفدهم آبان در تالار دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد برگزار می شود و عصر روز هفدهم و صبح و عصر روز هجدهم نیز پنل‌ها در سالن‌های افتخار و آفرینش برگزار خواهد شد.