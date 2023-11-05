ادامه رشد بورس در روز یکشنبه؛ قدم ۱۷۵۳۶ واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در دومین روز متوالی صعودی شد، شاخص با افزایش بیش از ۱۷ هزار واحدی جایگاه ۲ میلیون و ۱۶ هزار واحد را دوباره فتح کرد.

ارزش معاملات خرد عدد ۴,۱۲۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۱۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۳۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۵۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۱۲۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۲ میلیارد تومان است که کاهش ۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش ۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۴۰۰ میلیارد تومان قرار دارد.

۳۷۳ نماد مثبت و ۵۹ نماد در وضعیت صف خرید قرار داشتند، ۱۹۴ نماد منفی و ۵۲ نماد نیز صف فروش بودند.