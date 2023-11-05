موافقت وزیر کشور با تأسیس شهرداری باغ صفا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز یکشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۲) در نامه‌ای خطاب به محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، موافقت خود را با تاسیس شهرداری در شهر باغ صفا ابلاغ کرد.

وزیر کشور در این نامه تاکید کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری و در صورت تحقق موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری» و سایر مفاد دستورالعمل مذکور، با تاسیس شهرداری در شهر باغ صفا موافقت می‌شود.

گفتنی است شهر باغ صفا در فروردین ماه امسال با تبدیل روستای باغ صفا ایجاد شد.