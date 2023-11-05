  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

طی نامه‌ای ابلاغ شد:

موافقت وزیر کشور با تأسیس شهرداری باغ صفا

موافقت وزیر کشور با تأسیس شهرداری باغ صفا

وزیر کشور با تأسیس شهرداری باغ صفا از توابع استان فارس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز یکشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۲) در نامه‌ای خطاب به محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، موافقت خود را با تاسیس شهرداری در شهر باغ صفا ابلاغ کرد.

وزیر کشور در این نامه تاکید کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری و در صورت تحقق موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری» و سایر مفاد دستورالعمل مذکور، با تاسیس شهرداری در شهر باغ صفا موافقت می‌شود.

گفتنی است شهر باغ صفا در فروردین ماه امسال با تبدیل روستای باغ صفا ایجاد شد.

کد مطلب 5930851
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها